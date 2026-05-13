「膝まで頭を下げて『ありがとうございました！』と…」『エヴァンゲリオン』制作陣が語る庵野秀明

TOKYO FMの番組「FM EVA 30.0」。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。

今回は、『エヴァンゲリオン』シリーズでCGを手がけたスタジオカラー デジタル部に所属するCGI監督・鬼塚大輔さんと、CGIアニメーションディレクター・松井祐亮さんの対談の様子をお届け。ここでは、『エヴァンゲリオン』シリーズの原作者で、お2人が所属する株式会社カラーの代表を務める庵野秀明さんについて伺いました。

◆鬼塚＆松井が語る庵野秀明

―——『エヴァンゲリオン』を生み出した庵野秀明総監督について、鬼塚さんと松井さんは、どうご覧になっているのでしょうか？

松井：隙のない方ですね。俺がびっくりしたのが、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（以下『シン・エヴァ』）の特報1の映像で、8号機がグルグル回転しながら銃を撃つシーンがあるんですね。それについて、「なんで回転するか分かるか？」と聞かれて、「いや……ちょっと分からないですね」って答えたら、「回転っていうのは、上と下、天地を確認するために回っているんだぞ」と。

それで「映画『風の谷のナウシカ』のワンシーンで、メーヴェ（小型飛行装置）に乗ったナウシカが、雲のなかからバンって出てきたときにグルっと1回転したのは、なぜか分かるか？ あれも、見えないから天地を確認するためなんだ。遊んでいるわけじゃない」って言われて、「はあ！」って目から鱗だった話を聞いたことがありました。そういう隙のなさもありますし、かわいいところもあって……（笑）。

鬼塚：ハハハ（笑）。

松井：僕と一緒に『シン・エヴァ』をチェックしているときに、おはぎを食べながらチェックしていて、食べ終わったら“グー”ってスヤスヤ寝ているんです。そのときに「かわいいな、この人は」と思って（笑）。そのコントラストがすごく素敵な方だなっていう印象は、いまだにありますね。

鬼塚：（庵野秀明総監督を）一言で言うのは難しいですけど、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』が終わったときかな、最後のカットがデジタル部のカットだったんですね。（レンダリングの）計算を全員でかけて、そのカットを納品して終わったんだけど、それまで庵野さんが待っていてくれて、終わった僕たちのところに来て、膝まで頭を下げて「ありがとうございました！」と言ってくれたんですよね。その後、みんなでデニーズで朝ご飯を食べるっていう（笑）。

松井：それ、聞きました（笑）。

鬼塚：でも、そういう行動を取られると「次も頑張ろう！」って思うじゃないですか。

松井：そうですね。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』のときも『シン・エヴァ』のときも、終わりましたっていうときにわざわざ来ていただいて……俺は会社の前でハグしました（笑）。

鬼塚：あとやっぱり（1枚に対する）こだわりが強いから、ミリ単位で赤い線が入るんですよね。フレームもミリ単位でずらすとか。そして、今でもちゃんと描いていますよね。ラフ画だったりするけれども、「こういうふうにしたい」っていう思いがやっぱり強いから、新しいものをどんどん取り入れて。

なので、最初は紙だったから、前は机の上に付箋がいっぱい置かれていたんですよ。

松井：ありましたねぇ（笑）！

鬼塚：それがメールに変わり、絵も紙のスキャンからデジタルで直接描かれるようになり……みたいな。「自分が60歳のときに、そんなことができるのかな？ すげえな」って思いながら見ています。