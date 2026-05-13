乃木坂46賀喜遥香「『かっこいい先輩になりたい！』と思って…」後輩メンバーとの距離を縮め方で意識していることは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。5月7日（木）の放送では、後輩との接し方に悩む生徒（リスナー）からのメッセージに答えました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は高校2年生で、吹奏楽部に所属しています。4月になり、部活に新入生が入ってきてくれました。人数が増えて賑やかになったのはうれしいですが、後輩とどう接していいか、先輩として何をしてあげたらいいかが分からず、悩んでいます。遥香先生は、乃木坂46に後輩メンバーが入ってきたときや、年下の方とお仕事をするときに、何か気をつけていることはありますか？ いつか遥香先生のような素敵な先輩になりたいです」（愛媛県 16歳）

◆先輩として心がけていること

賀喜：新学期というか、新しい環境になると、こういう悩みも増えますよね。私が心がけていることか……自分が先輩になった立場ではあるんですけど、最近は、自分が後輩だったときに、先輩のどんなところに憧れていたか、どんなところに救われていたか、みたいなことをすごく考えるんです。それが多分、私の後輩の子たちにとってもうれしいことじゃないかなって思うから、私が（先輩にされて）うれしかったことを後輩の子にもしてあげたいなって。

私は今まで、お仕事するときに「みんなどう動くんだろう？」って一旦様子を見てから、「この子がそんな感じでやっているなら、自分はこうしてみよう」みたいな、後からついていくことが多かったんです。

それって、もしかしたら自分は楽かもしれない。でも、後輩の子たちは、私たちより経験値がないことも多いだろうから、今は自分から率先して手を挙げるじゃないけど、「こうしたほうがいいと思います」って言ったり、言葉で伝えるのが難しいと思ったことは行動で示したり、“背中で見せていくぞ！”みたいな姿勢を心がけるようにしています。私も「かっこいい先輩になりたい！」と思って、最近はそういったことを意識しています。

あとは、後輩からはなかなか行きにくいから、先輩から積極的に声をかけるのが大事なんだろうなって乃木坂46に入って思った。なので、時間が経てば自然と仲良くなれると思う！ 部活でずっと一緒にいる時間が長くなるだろうから、そんなに焦らなくていいと思うし、ちょっとずつ話していって仲良くなれたらいいんじゃないかなって思う。だから、大丈夫だよ。ゆっくり仲良くなっていこう！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info