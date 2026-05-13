倖田來未が街中で「変装しない」理由…そこには“家族への愛”があった「オープン倖田來未でいようって決めたんです」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、デビュー25周年という大きな節目を迎えたアーティスト・倖田來未さんをお迎えしました。意外にも、2人の再会は街中や祭りといった「偶然」の場が多いといいます。きゃりーが驚くのは、倖田が変装せず、ありのままの姿で街に溶け込んでいること。「くぅさんがそのまますぎてびっくりしたんですよ！ 周りもやっぱりざわついていて『え、倖田來未じゃね？』みたいな（笑）」と、なぜそれほどまでにオープンなのかを問うと、そこには結婚と出産を経て辿り着いた、彼女なりの深い「母心」がありました。「昔は人に見られることにイライラして。親がピリピリしているのは子供に伝染することに気づいたんですよね。あとは旦那にも『目立たない服にして』とか言われたりもして。でも、家族の思い出の写真を見返したときに、好きでもない服を着ている自分を見てモヤモヤして……。それなら、自分らしく好きな服を着て、メイクをして、オープン倖田來未でいようって決めたんです」と振り返ります。現在は、ディズニーランドで「本物はもっとケバいはずだ」と囁かれても笑い飛ばせる強さがあります。子供と一緒に楽しむ時間を最優先にするために、「倖田來未」というアイコンを隠すのではなく、解放することを選んだといいます。先月リリースしたライブ映像作品「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～」では、その超人的なパフォーマンスが話題を呼んでいます。きゃりーが「クルクル回っていた」と表現するアクロバティックな演出。実は倖田さんは高所恐怖症で、リハーサルでは脂汗をかく恐怖を感じながらも、本番では「お客さんのペンライトがお花畑に見えてくる」ほどのアドレナリンと観客の声援で恐怖を克服、「結構楽しんでやっていたかな」といいます。25年もキャリアを重ねれば、新しいアイデアを出すのは至難の業。そして、過去の自分のステージを「ちょっと詰めが甘かった」と厳しく客観視もします。「であれば、昔やった演出をブラッシュアップしてみようと。かつてステージ上で髪型を切り替える演出をしたけれど、今ならもっとできるはず」。そうやって、過去の自分を超えていくことを今回のステージに課したといいます。また、今回のツアーでは、1曲の間に7回も着替えるという驚異的な演出にも挑戦。日の目を見なかった過去の楽曲（「Love Technique」）に光を当てるため、視覚的なインパクトを極限まで追求する。その裏側には、ハーネス（身体に装着するベルト状の器具）の装着さえもダンスの一部として見せる並々ならぬこだわりがありました。トークは2人のプライベート話へと移っていきました。まず飛び出したのは、43歳にして驚異的な美貌を保つ倖田さんの美容法について。「驚くほどお綺麗で、とても40代には見えない！」というきゃりーの友人からの絶賛の声に、照れながらも自身の美容のこだわりを明かします。倖田さんの美しさを支えているのは、意外にもアナログで徹底的な「自己研究」でした。倖田さんがこまめに通っているのは、骨にアプローチする「コルギ（骨気）」。顔を二回りほど小さく見せる効果はもちろん、自身の顔のパーツをどう活かすかを常に研究しているといいます。「私はもともと顔が平べったい族。だから立体感が出るように、コルギで鼻をちょっと高く、センターに寄せるように整えてもらっているんです。実は、顔のなかで一番むくみやすいのは『鼻』やねんて。鼻をマッサージしたり超音波みたいなものでケアしたりするだけでシュッとする」と効果の凄さに唸ったそうです。驚くのは、そのストイックなリサーチ力です。ダイエットにしても、毎日食べたものをグラフ化し、何が自分の体に合っているのかを統計的に分析。最新のマシンに頼り切るのではなく、自らの手とデータで「正解」を導き出す姿は、ステージ演出にこだわる彼女のプロ意識そのものかもしれません。ライブでの圧倒的なパフォーマンスから、さぞ過酷なトレーニングを積んでいるのかと思いきや、「ボディメイクはやっていない」という意外な回答が飛び出しました。「食べるのが大好き」と語る彼女がスタイルを維持する秘訣、それは「日常の習慣化」にあるようです。「インタビュー中やトーク収録中も、実はずっと腹筋に力を入れています。息を吸ってあばらを出した状態をキープする。これだけで1時間の収録が1時間の腹筋運動になるんです。家で配信動画を見るときも、お腹に力を入れてストレッチをしながら」といいます。そうすることで、血流が良くなり、腹筋にも力が入るのでお腹周りから（脂肪が）減っていくそうです。食生活についても、倖田さんのスタイルは「無理をしない」が鉄則です。「食べたらあかん」って制限すると、かえって欲求が爆発してしまう。だからこそ、夜中に甘いものが食べたくなっても我慢しない。「コンビニにプチシューを買いに行って、2個だけ食べて残りは明日に回す。2割だけ残す。この『ちょっとした我慢』の積み重ねが、結果的にチリツモ（塵も積もれば山となる）になるんやで」と倖田さん。この背景には、「すごく頑張りすぎると、またやらへんくなる。だから、ちょっとだけの努力をコツコツ続けていくことが大事」という倖田さんならではの考え方がありました。この「チリツモ」の精神こそが、倖田來未という唯一無二の輝きを形作っているのかもしれません。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN