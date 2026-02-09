レインズインターナショナルが展開する「牛角」は2月13日から、食べ放題コースが20%OFFとなるキャンペーンを全国の牛角店舗で実施する。

同店では2月9日の"肉の日"を記念して、「年に一度の肉の日祭り」を開催している。1月29日から実施している「単品メニュー20品以上が特別価格」となるキャンペーンは、2月12日をもって終了する。これに続き、翌2月13日からは、食べ放題コースが20%OFFとなるキャンペーンを平日限定で実施する。

対象となるのは対象となるのは「50品コース」(通常価格2780円⇒税込2446円)、「70品コース」(通常価格3380円⇒税込2974円)、「牛角コース」(通常価格3780円⇒税込3326円)、「牛タン・上焼肉コース」(通常価格4980円⇒税込4382円)、「黒毛和牛コース」(通常価格5980円⇒税込5262円)。

さらに、小学生未満は無料、小学生は半額、65歳以上は税込550円引きとなる。小学生・65歳以上は通常価格からの値引後に、20%OFFが適用される。

同キャンペーンは2月13日～2月19日の平日限定で、全国の牛角店舗にて実施される。ただし、牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前店は対象外となる。

牛角公式アプリ会員であることが利用条件で、着席時に同アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示する必要がある。クーポン画面は2月13日に配信される。

なお、学生グループ限定食べ放題コース、ランチ専用食べ放題コース、食べ飲み放題コース(焼肉会)の事前予約割引には利用できない。利用条件の詳細は、2月13日に公開される専用ページで確認できる。