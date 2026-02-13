「32歳からタレント・モデル業を始めるってバカなの?」との声に…「それが普通の考えだと思う」と語る彼女が“挑戦をやめない”理由

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#2が8日に配信された。

「(子どもに)“挑戦をやめない”背中を見せたくて頑張ってる」

番組では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着! 背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で経営が悪化し、6,000万円の負債を抱え自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場した。

彼女が“背水の陣”として挑んだのは、週刊誌のグラビア撮影。表情を作る時は過去の男を思い出し、「『お前もう(私を)抱けねぇぞ』と考えている」と語るなど、たくましい姿を披露した。

今回のグラビア挑戦について、平川は「世間的に『32歳からタレント・モデル業を始めるってバカなの?』とか周りからもめちゃくちゃ言われてるんですよね。もちろん、それが普通の考えだと思うんですけど」としつつ、「(子どもに)“挑戦をやめない”背中を見せたくて頑張ってる」と語った。

そして密着の中で、「シングルマザーで大変な瞬間」を聞かれると、「東京に来るまでは実家で、家族のサポートがあった」と振り返り、上京後の子育てについては「1人で育てるって本当に大変」と吐露。「怒りたくないけど怒ることが増えた」としつつも、「その度に娘が教えてくれる。『ママ、優しい声でごめんねって言って』って」と、愛娘との日々を愛おしげに話した。