「32歳からタレント・モデル業を始めるってバカなの?」との声に…「それが普通の考えだと思う」と語る彼女が“挑戦をやめない”理由

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#2が8日に配信された。

  • 『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「(子どもに)“挑戦をやめない”背中を見せたくて頑張ってる」

番組では、崖っぷちから再起をかけるママたちのドキュメント企画「密着! 背水の陣のママ」が始動。かつて会社経営者でありながらコロナ禍で経営が悪化し、6,000万円の負債を抱え自己破産した32歳のシングルマザー・平川愛里菜が登場した。

彼女が“背水の陣”として挑んだのは、週刊誌のグラビア撮影。表情を作る時は過去の男を思い出し、「『お前もう(私を)抱けねぇぞ』と考えている」と語るなど、たくましい姿を披露した。

今回のグラビア挑戦について、平川は「世間的に『32歳からタレント・モデル業を始めるってバカなの?』とか周りからもめちゃくちゃ言われてるんですよね。もちろん、それが普通の考えだと思うんですけど」としつつ、「(子どもに)“挑戦をやめない”背中を見せたくて頑張ってる」と語った。

そして密着の中で、「シングルマザーで大変な瞬間」を聞かれると、「東京に来るまでは実家で、家族のサポートがあった」と振り返り、上京後の子育てについては「1人で育てるって本当に大変」と吐露。「怒りたくないけど怒ることが増えた」としつつも、「その度に娘が教えてくれる。『ママ、優しい声でごめんねって言って』って」と、愛娘との日々を愛おしげに話した。

【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

