サウナに通い、コーヒー片手に街を歩く――お笑いコンビ・ゆにばーすの川瀬名人が明かしたリアルな生活がXで148万回以上表示され話題に。「独身すぎる」と自虐するも、その裏にある充実ぶりに注目が集まっている。

朝のルーティーンを1カ月続けて「ようやく悟った」

ゆにばーす・川瀬名人

ゆにばーす・川瀬名人

川瀬は1984年生まれの41歳で近畿大学文芸学部文学科を卒業後、2013年に相方・はらとコンビを結成。『M-1グランプリ』2017、2018、2021のファイナリストで、コンビでは主にツッコミとネタ作りを担当している。

7日にXを更新した川瀬は、「朝っぱらからサウナ行ってコーヒー飲みながら三鷹から吉祥寺まで歩いて途中井の頭公園の鳥を眺めるという生活を一カ月つづけることを繰り返してようやく悟った」と日々のルーティーンを振り返りつつ、そんな自身を俯瞰し「独身すぎる」と自虐風なコメントを投稿。

しかし、川瀬は『M-1グランプリ』の優勝を目的として芸人になったことを以前から公言しており、「目標があってよかった」と達観した様子を見せている。

川瀬の“独身ルーティン”に、ファンからは「読んでるだけで和んだ」「独身謳歌してて羨ましい」「独身ライフ極めすぎ」「自分も思い当たる節がありすぎる」「こんな生活してみたい」「神の生活」「情景が思い浮かぶ」「かなり充実してる」「悟り開いててかっこいい」などポジティブなコメントが多く寄せられ、12日までにリポストは680件超え、表示回数は148万回を超えるなど話題を呼んでいる。

「大丈夫?」「頑張って来たね!」遠藤憲一の“粋なフォロー”に米倉涼子も思わず涙
出演作品特集「山中柔太朗につつまれて!」これまでと今後を語るインタビューも
「エランドール賞」女性プロデューサー台頭を象徴 『国宝』村田Pも実感「時代が変わった」
最新作から不朽の名作まで楽しめる! 「日本映画専門チャンネル」「時代劇専門チャンネル」の魅力とは
『ゴールデンカムイ』金曜ロードショーで2週連続放送　地上波初の映画第1作と連ドラ特別編集版
「涙が…」「最後の一文震えた」　映画館で隣に座っていた「四人のお嬢様方」へ…佐藤二朗がつづった“ごめんね”と“ありがとう”に感動の声【Xで1,535万回表示&26万いいね】
日曜トライアル 第8回 【「成人の日」記念】2026年の朝ドラ『風、薫る』主演・上坂樹里ら、今年注目の“二十歳”若手女優5名「次のステージに」「型にはまらずいろんなことに挑戦」
高杉真宙は記者にも“優しい人”だった――コンビニの店員や電車で隣に座る人にも寄り添う29歳の正体「思いやりとは人の背景を想像すること」
生見愛瑠、美しい歌声に反響　映画で歌唱＆ギターに初挑戦「音楽って素敵だなと」 1年半の猛特訓を明かす
『リング』4K版初放送、『らせん』『貞子DX』も…1月深夜に「Jホラー」集中放送
「もし罪を犯したなら」「大切なのは…」天海祐希が考える“正義”と“贖罪”　劇場版『キントリ』に込められたメッセージとは
映画『グランメゾン・パリ』地上波初放送が決定　『グランメゾン東京』＆SPドラマの一挙放送も
関連画像をもっと見る