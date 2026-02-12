昭和産業は3月1日、90周年記念商品として「俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。ホットケーキミックス」(希望小売価格378円)を全国の取り扱い各店で発売する。

ホットケーキ愛に溢れ堂本剛さんと共同開発

同商品は、アーティストの堂本剛さんがプロデュースした、これまでになかった新感覚のホットケーキミックス。同社は90周年記念プロジェクトとして、ホットケーキをもっと身近に感じてほしい、ホットケーキファンをもっと増やしたいという想いのもと、ホットケーキを愛するがゆえに楽曲まで作ってしまったという堂本剛さんに共同開発を依頼した。

堂本さんへは「尖ったホットケーキミックスを作ってほしい」と依頼し、ホットケーキの味や大きさ、厚みをどうするか、またどのように食べてもらいたいかなど、商品の方向性から議論を始めた。商品開発は2025年8月頃にスタートし、4カ月以上の試行錯誤を経て、堂本さんをはじめ開発チーム全員が納得する、「尖った」ホットケーキミックスが誕生した。

「僕がホットケーキにハマったきっかけはプライベートでの純喫茶めぐりでした。そこから自宅でも自分で作って食べる日常が普通になりました。本当に大好きなスイーツなのでこの度いただいたオファーがとても嬉しかったのですが、昭和産業さんからは"尖ったホットケーキを一緒に作っていただきたい!"とすごく難しいオーダーも同時にいただきました(笑)『丸いフォルムのホットケーキを?』と困惑しながらもクリエイター脳をフル回転させ、昭和産業さんと試行錯誤を繰り返し、これまでのホットケーキの顔もありつつ、スイーツにとどまらない一人暮らしでもカップルでもご家族でも、いろんなシーンで楽しんでいただけるホットケーキミックスを完成させました。このホットケーキ、お酒にもめちゃくちゃ合うんです。スイーツが得意じゃない方も一緒に、ホットケーキパーティー＝通称『ホケパ』をぜひ楽しんでいただきたいです!」(堂本剛さん)

調理イメージ

直径約8センチでぱくっと食べられる

同商品は、直径約8cmのワンハンドで食べられるサイズ感が特長。厚み1cm以下で早く焼ける点や、わずか3分で焼けること、1袋で約16枚分焼けることも特長となっている。生地は甘じょっぱいバター風味で、おやつからお酒のおつまみまで、どんな具材とも相性よく食べられる。また、お好みの具材をのせてさまざまなアレンジが可能。オリジナルのホットケーキを作ってパーティーを楽しめる。

堂本剛さん出演の新CMも

同商品の発売に伴い、堂本剛さん出演の新CM「90周年PJ俺が好きなうすーくてちーちゃいやつ。篇」を3月1日より全国で順次放映を開始する。約4ヶ月の中で何度も行われた試食やネーミング・パッケージ会議など、商品が完成するまでに密着し、その様子をCMの中にも散りばめている。

CM制作時にも堂本さんからアドバイスを受け、インパクトのあるパッケージにフォーカスした撮影、編集を行ったという。CMのラストでは、堂本さんのアイディアで、パッケージの中にいる堂本さんが動き出し、笑顔で「好きやねん」と一言伝える印象的な演出となっている。

堂本剛さんのオススメ アレンジレシピを公開

CMの他にも、特設サイトが2月12日に公開された。サイト内では、うす焼きホットケーキマニアとして堂本剛さんが登場し、本人からのメッセージや、開発ストーリーの他、「俺が好きな食べ方」としてオリジナルレシピも紹介している。