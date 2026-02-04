ハウス食品はこのほど、「フルーチェ」＜夢のスペシャル3MIX! イチゴ×ピーチ×オレンジ＞(税別希望小売価格236円)を全国のスーパーなどで発売した。

初代フレーバーを一度に楽しめる

フルーチェは1976年に誕生し、「火を使わずに、親子や、子ども一人でも安心してつくれるデザートを届けたい」という同社の想いから開発された。果肉入りデザートがまだ珍しかった時代に登場し、子どもたちにとって憧れの特別なデザートとして親しまれてきた。

同社では、フルーチェ発売50周年の施策や製品アイディアを検討する中で、「小さい頃の自分にとってフルーチェはご褒美だった」という思い出エピソードに着目。発売当時の3つのフレーバーを一度に楽しめる製品として、今回の商品を開発した。

同商品は、初代フレーバーである「イチゴ」「ピーチ」「オレンジ」の3つの味わいをバランスよく配合している。単に3種を混ぜ合わせるだけでは、それぞれの味の良さを打ち消しあってしまうため、配合に工夫を凝らしたという。最初にメインの風味となるイチゴの風味が広がり、味わうごとにピーチのジューシーさが感じられる。そして味のベースにはオレンジの優しい甘みが残る、3つのフルーツが調和しバランスのとれた味わいに仕上げた。

また、50年の歴史の中で初めて、「イチゴ果肉」「白桃果肉」「みかん果肉」の3種類の果肉を1つの製品に使用した点も特長となっている。

「50周年記念特設サイト」を公開

50周年記念の特設サイトでは、同製品の歴史を楽しく振り返る内容を掲載している。

50周年記念 限定パッケージが登場

50周年に合わせ、定番フレーバーである「イチゴ」「ミックスピーチ」の特別デザインパッケージを3月31日までの期間・数量限定で発売している。

50周年ありがとうキャンペーンを実施

「フルーチェを作る楽しさ」を伝えるオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを実施している。期間は、第1弾が1月12日～2月12日、第2弾は2月13日～3月31日まで。対象のフルーチェを購入し、専用サイトから応募した人の中から抽選で、50周年を記念したオリジナルグッズの他、フルーツギフトなどのプレゼントが当たる。詳細は50周年記念特設サイトで確認できる。

50周年ありがとうキャンペーン

はじめてフルーチェ記念日キャンペーン

子どもの「できた!」という笑顔を応援して「はじめてのフルーチェ作りをお祝いしよう」をテーマとしたキャンペーンを実施する。期間は2月13日～3月31日。子どもがフルーチェを作る様子の写真を投稿した人の中から、抽選でプレゼントが当たる。

キャンペーン期間中は、動画クリエイターの「望蘭(みらん)さん」とコラボレーションし、望蘭さんのSNSチャンネルでフルーチェを使用した動画コンテンツを配信する。また、動画のBGMとしてオリジナル楽曲も制作予定だという。詳細は50周年記念特設サイトで確認できる(2026年2月13日更新予定)。