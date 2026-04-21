友達との贅沢時間でも自分へのご褒美でも、「アフタヌーンティー」は憧れです。しかし数年前まで5,000～6,000円でしたが近年1万円を超えるところが増えてきました。プチご褒美にするにはハードルが高すぎる時代です。そんな中3,000円台で楽しめるアフタヌーンティーがあったら……? しかもそれがロイヤルホストの人気メニューで構成されたものだったら……? ロイヤルホスト1店舗のみで提供されているアフタヌーンティーを体験してきました。

ロイヤルホストのアフタヌーンティーを体験してきた

テラス席も! 他店とは少し違う雰囲気のロイヤルホスト

アフタヌーンティーが唯一提供されているロイヤルホストは「駒沢パーククォーター店」(東京都世田谷区)。2025年11月にオープンした駒沢大学駅前の商業施設「駒沢パーククォーター」内3階にあります。

ロイヤルホスト駒沢パーククォーター店

座席は他のロイヤルホスト同様、木目調の落ち着いた内装でゆったりと広めのテーブル席が並びます。

ゆったり落ち着いた内装は同じ

他のロイヤルホストにあまりないテラス席もあり、お子さんやペットと一緒の方も気兼ねなくお食事ができそうです。

テラス席のあるロイヤルホストは珍しいかも

ロイヤルホストの通常メニューはもちろん味わえますが、「ロイヤルホスト駒沢パーククォーター店」限定メニューとして話題となっているのが平日の14時～17時限定で提供される「アフタヌーンティー」。

メニュー写真には「アフタヌーンティーといえば」の上下の段になっている食器でいくつかのメニューが提供されること、ドリンクバー付きであることが記されています。価格は税込3,168円!

3,168円は破格だけど……量が少ないのかな? とは一瞬思った

まずはドリンク選びから……種類が多すぎて迷う!

注文から20分後、店員さんが2人がかりで運んできてくれたのは……憧れのアフタヌーンティーだ! 他の席からも目立つデデーーン! な登場に一瞬ビビりましたが、他にも女性1人客で注文している人が複数いたので駒沢パーククォーター店では日常茶飯事の様子。

注文から時間がかかるのも納得の迫力

アフタヌーンティーにはドリンクバーもついてきますが、さらにロイヤルホスト駒沢パーククォーター店限定の紅茶も3種類ついてきます。袋に入っていたのですが、持ち帰ってもアフタヌーンティーと一緒に楽しんでも良いのだそう。

カレルチャペック紅茶店のティーバッグもセットでついてくる

カレルチャペック紅茶店は日本の紅茶ブランドで、ティーバッグの種類は「ディンブラ」「ミルクキャラメルティー」「クリーミールイボス」の3種類でした。

せっかくなのでカレルチャペック紅茶店のティーバッグと一緒に楽しんでも良かったのですが、記載の説明から2種は甘い味のものだと理解したので、ドリンクバーをチェックしてみることに。

ドリンクバーをチェック

ロイヤルホストのドリンクバーは紅茶の種類がとても多いんですね! なんと21種類!

さらにちょっと珍しいジュースもありました。「パラダイストロピカルティー」に「さくら」まで！種類があまりにも多く悩みましたが、味の想像がつかなかった「さくら」と、渋めの紅茶「アールグレイ」を選びました。

下段・お食事系だけでも満腹に!?

アフタヌーンティーに不慣れな筆者ゆえ、どの順番で食べるのが良いのかはわからなかったのですが、まずは下段のお料理系から食べてみようかなと思い下段チェック。

下段はお料理系

まずは「ミニコスモドリア」。ロイヤルホストといえばコスモドリアといえるほどの人気メニューですよね。

ミニサイズとはいえエビが2個も入っており、いつもの美味しさを変わらず堪能できて大満足!

このサイズでエビ2個入りはアツイ

続いては「黒×黒ハンバーグのポルペッティーニ」。駒沢パーククォーター店の限定メニュー「黒×黒ハンバーグ」をアレンジしたもののようです。

初めて食べたメニューですが、肉団子が肉々しくトマトソースも丁寧に作られており「黒×黒ハンバーグ」も食べてみたくなりました。

想像以上に肉々しい

続いてはロイヤルホストで大人気のパンケーキのミニバージョン「ミニパンケーキ」。

メイプルシロップもしっかりかけて……

自分でかけられるのがいい

3段なので、ミニサイズとはいえかなり満腹に！あれ、下段だけでかなりお腹いっぱいになりそうです。全然量少なくなかった、むしろ食べきれるか心配なほどボリュームがあることにこのあたりで気づきます。そのため、やはり一緒に楽しむドリンクは甘い系よりも渋めの紅茶(ダージリンとかアールグレイとか)がバランスが取れて良いと思います。

パンケーキ3段重ねの威力

上段・スイーツ系も人気メニューを少しずつ楽しめる

続いてはスイーツ系の上段にいきましょう。

上段はスイーツ系

まずは「ちいさなスイートポテト」。スイートポテトもロイヤルホストでは人気のメニューですね!

こちらもミニサイズではありつつも、いつものバターの香りが贅沢なあの味!

続いては「バナナとピーカンナッツのプチブリュレ」です。これはロイヤルホストのパフェ「キャラメルナッツブリュレ」をアレンジしたもの。

「キャラメルナッツブリュレ」ではトッピングに使用されているバナナが下にたくさん入っており、ピーカンナッツのサクサク食感とのコントラストが心地よいです。

続いては「フレンチトースト パフェ仕立て～チェリージュビリー風ソース～」。ロイヤルホストの「チェリージュビリー風ソースのフレンチトースト」のアレンジで、パフェ風になっているんですね。＋110円で季節のプチパフェに変更することも可能です。

フレンチトーストがこのミニサイズでも香ばしく、アレンジ前のメニューも食べてみたくなりました!

一口サイズでも美味しさにハマる

最後は「プチアサイー」。ブレックファストメニューの「アサイーボウル～ヨーグルト入り～」のミニミニバージョンですね。

ミニミニサイズではあるものの、ヨーグルトと混ぜながら食べるとアサイーを食べた感は十分に感じられます!

ヨーグルトの程よい酸味もあってさっぱりするので最後に食べるのが良いかも

ロイヤルホストのアフタヌーンティーはコスパも満足度も最高でした！他店でも様々な人気メニューの組み合わせで提供が開始したらいいなぁ。「海老と帆立のシーフードドリア」や「オニオングラタンスープ」のミニサイズなど、甘くないものも少量ずつたくさん一度に食べることができるバージョンもあると嬉しいですよね!