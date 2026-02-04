ブルボンは2月3日、白桃のみずみずしくさわやかな味わいを楽しめるケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」を期間限定で発売した。

ふんわりオムレット春めく白桃

同商品は、白桃風味でふんわりとした食感のケーキでクリームをサンドしたお菓子。クリームには白桃果汁を加え、クリームの中心には、みずみずしい白桃ソースを閉じ込めた。1個装で白桃果汁を34%(生果汁換算)使用している。

価格はオープン。