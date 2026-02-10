バンダイは、『仮面ライダーガッチャード』より「PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。

2026年8月発送予定「PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー」(15,400円)

「PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー」は、『仮面ライダーガッチャード』の変身ベルトであり、様々な拡張アイテムで数多くの仮面ライダー/フォームに変身可能なアイテム「ガッチャードライバー」を、音声機能を大幅にアップグレードしたメモリアル版商品。DX版同様、ライドケミートレカと連動することで「仮面ライダーガッチャード」の多彩なフォームへの変身遊びができることに加え、キャラボイスや各フォームに対応した効果音、BGMも搭載し、圧倒的なプレイバリューを楽しめる。

本商品には合計約300種ものキャラボイスを収録。主人公である一ノ瀬宝太郎(演：本島純政)のボイスは『ガッチャード』全編より幅広くピックアップ・収録しており、また九堂風雅(演：石丸幹二)のボイスも第1話で印象深いガッチャードライバー関連のものを厳選して収録している。

また、劇中で数多くのケミーたちと絆を結んだ宝太郎のなりきり遊びが最大限楽しめるよう、「宝太郎のケミーへの呼びかけ」を再現できるボイスは約220種収録。変身前の各ケミーへの呼びかけや、ケミーが仲間となった際の呼びかけなど、同じケミーに対してもパターンの異なるボイスを収録しており、「行くぞ!」「よろしくな!」などの呼びかけと組み合わせることで多種多様な場面を再現して遊ぶことができる。

さらに、豊富なフォームチェンジが特徴である「仮面ライダーガッチャード」のなりきり遊びの再現度を最大限高めるべく、様々なフォームの変身音・必殺技音に劇中効果音を追加。各フォーム固有の能力を発動する際の音声も豊富に収録しており、各フォーム対応の劇中ボイスと合わせてより深いなりきり遊びが楽しめる。

本商品では、「仮面ライダーガッチャード」の大きな特徴である「ワイルドモード」のなりきりが楽しめる機能も新たに搭載。増設されたボタンと組み合わせることで、「ワイルドモード」と「ライダー状態」の切り替えが楽しめるように。

本商品には「ホッパー1」「スチームライナー」のライドケミートレカに加え、初公開となる「スシ」「ホッパー」のライドケミートレカが付属。それぞれ固有のバーコードを持つ新規カードで、DX版、メモリアル版問わずガッチャードライバーにセットすることで固有の音声が発動する。

さらに本商品には劇中で印象的なBGMをTVサイズで4曲収録。主題歌『CHEMY×STORY』をはじめとした『ガッチャード』を象徴するBGMが、なりきり遊びの没入度を格段に高める。

大幅にアップグレードされた音声機能をスムーズに発動するため、本体の一部パーツを新規造形としてベルト天面に3つのボタンを増設。豊富な音声機能を持たせつつ、柔軟な操作性を担保している。

セット内容

メモリアルガッチャードライバー一式…1

ライドケミートレカ…4種各1枚

(C)2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映