NSグループは、「仮面ライダー ザ ダイナー」「スーパー戦隊レストラン」にて、1月29日～3月2日の期間、期間限定のスペシャル企画『セレクションメニュー2026』を開催する。また、パセラ池袋本店・パセラ横浜関内店でも同時開催。加えて、2月2日〜2月5日の期間中は、グレースバリ横浜関内店にてスペシャルコラボカフェも実施を行う。
コラボメニュー1品ご注文につき1枚、オリジナルコースター(全7種)をランダムでプレゼント。仮面ライダーメニュー/スーパー戦隊メニュー、それぞれメニューに合わせた特典を渡す。
仮面ライダーシリーズのメニュー
- 「ナスとトマトのスパゲッティ 翔一スペシャル」(1,320円)
- 「スカイウォール スイーツプレート」(1,100円)
- 「ギーツうどん」(990円)
- 「ガッチャードまん」(770円)
- 「Compleat コーラ」(770円)
- 「ティータイム! ジオウ ティーフロート」(880円)
- 「インパクトバニッシュソーダ」(880円)
スーパー戦隊シリーズのメニュー
- 「スパーダのマヨコーンピザ」(1,760円)
- 「ビストロJurerのフレンチトースト」1,320(円)
- 「ブンブンカレー」(1,100円)
- 「テガソード様オムライス」(1,500円)
- 「キラメイレッドスパークリングソーダ」(880円)
- 「ゼンカイザーデザートドリンク」(990円)
- 「祭りだ祭りだぁ!モモだろうソーダ」(880円)
カラオケルームでコラボメニュー
カラオケを楽しんだり、大画面で映像作品を楽しんだりと、個室で周りを気にせず楽しめる。予約なしでもコラボメニューの注文が可能、ルームは1名から利用でき、注文はコラボ開催店舗の全室から注文可能。
実施店舗
- カラオケパセラ池袋本店
- カラオケパセラ横浜関内店
コラボカフェ
- 実施店舗:グレースバリ ルフール (カラオケパセラ横浜関内店 8F)
- 開催期間：2月2日～2月5日
- チャージ：大人700円、小学生まで500円(2才以下無料) -来店ノベルティ：番組名ストローチャーム(ランダムで1つプレゼント、「仮面ライダーシリーズ」か「スーパー戦隊シリーズ」を選べる。来店ストローチャームはコラボカフェ利用者のみの特典)