NSグループは、「仮面ライダー ザ ダイナー」「スーパー戦隊レストラン」にて、1月29日～3月2日の期間、期間限定のスペシャル企画『セレクションメニュー2026』を開催する。また、パセラ池袋本店・パセラ横浜関内店でも同時開催。加えて、2月2日〜2月5日の期間中は、グレースバリ横浜関内店にてスペシャルコラボカフェも実施を行う。

コラボメニュー1品ご注文につき1枚、オリジナルコースター(全7種)をランダムでプレゼント。仮面ライダーメニュー/スーパー戦隊メニュー、それぞれメニューに合わせた特典を渡す。

仮面ライダーシリーズのメニュー

「ナスとトマトのスパゲッティ 翔一スペシャル」(1,320円)

「スカイウォール スイーツプレート」(1,100円)

「ギーツうどん」(990円)

「ガッチャードまん」(770円)

「Compleat コーラ」(770円)

「ティータイム! ジオウ ティーフロート」(880円)

「インパクトバニッシュソーダ」(880円)

スーパー戦隊シリーズのメニュー

「スパーダのマヨコーンピザ」(1,760円)

「ビストロJurerのフレンチトースト」1,320(円)

「ブンブンカレー」(1,100円)

「テガソード様オムライス」(1,500円)

「キラメイレッドスパークリングソーダ」(880円)

「ゼンカイザーデザートドリンク」(990円)

「祭りだ祭りだぁ!モモだろうソーダ」(880円)

カラオケルームでコラボメニュー

カラオケを楽しんだり、大画面で映像作品を楽しんだりと、個室で周りを気にせず楽しめる。予約なしでもコラボメニューの注文が可能、ルームは1名から利用でき、注文はコラボ開催店舗の全室から注文可能。

実施店舗

カラオケパセラ池袋本店

カラオケパセラ横浜関内店

コラボカフェ