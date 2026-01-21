WOWOWとLeminoで放送・配信されるドラマ『北方謙三 水滸伝』(2月15日スタート、毎週日曜22:00～)から、宋江(織田裕二)、晁蓋(反町隆史)、林冲(亀梨和也)のキャラクターPV全3点が公開。さらに、原作全20巻・特別仕様の全面帯ビジュアルも公開された。

宋江は、表向きは戸籍係として働く下級役人でありながらも、国を正すべく、敢然と立ち上がる主人公。荒廃した世を憂い、より良き国に立て直す大望を胸に、世直しの書「替天行道」を粛々と力強く書き記す姿が描き出されている。

晁蓋は、圧倒的武勇と優れた統率力、そして厚い人望を兼ね備えた叛逆の英雄。理不尽が蔓延る世に怒りを持ち、やがて世直しを志す宋江との出会いを経て、彼とともに梁山泊を率いることとなる。そして苛烈なる闘志を持つリーダーとして、自ら刀を振るい、同志たちに檄を飛ばし、「替天行道」の旗を掲げる姿が映像に収められているほか、宋江に対して、「生きて、帰れ!」と鬼気迫る表情で言い放つ姿も。

林冲は、天下にその名を轟かせる槍の名手。他を寄せ付けぬ武力を誇りながらも、愛する者を国家の策略で失った哀しみを背負い続けている。宋江らと共に国を立て直すべく、献身的に責務を果たし、槍を振い続ける中、残された己の「命」をただ燃やし続けるかのごとく、何処か生き急ぐような心情を感じさせる姿に、宋江が「死のうとしていないか」と問いかける様子も。“俺は強い”。悲運に苛まれながらも、忠義に殉じ、我が身を削って激乱の世を生き抜く。

また、本作の放送・配信を記念し、原作小説全19巻、そして読本『替天行道／北方水滸伝読本』を含む計20巻が、ドラマのキャラクタービジュアルを使用した〈特別仕様の全面帯〉として、22日より順次展開。その全ビジュアルが公開された。

この全面帯では、梁山泊に集う者たち、そして彼らと対峙する国側の人物たち──物語を動かす登場人物それぞれの“顔”を真正面から捉えたビジュアルを採用。そこに並ぶのは、戦いの前の張り詰めた緊張感、仲間への想いがにじむ迷いの表情、理不尽な時代に抗う覚悟、そして国を背負う立場だからこそ抱く責任と正義。立場は違えど、誰もが自ら信じる“正しさ”のもと、この時代を生き抜こうとする姿が、一瞬の表情として切り取られている。

各巻表紙キャラクターとキャストは、次の通り。

・第1巻：宋江(織田裕二・演)

・第2巻：晁蓋(反町隆史・演)

・第3巻：林冲(亀梨和也・演)

・第4巻：楊志(満島真之介・演)

・第5巻：済仁美(波瑠・演)

・第6巻：魯智深(金児憲史・演)

・第7巻：馬桂(松雪泰子・演)

・第8巻：李富(玉山鉄二・演)

・第9巻：王倫(萩原聖人・演)

・第10巻：史進(木村達成・演)

・第11巻：武松(伊藤健太郎・演)

・第12巻：盧俊義(宇梶剛士・演)

・第13巻：燕青(山中柔太朗・演)

・第14巻：阮小五(加藤清史郎・演)

・第15巻：公孫勝(白洲迅・演)

・第16巻：袁明(大塚明夫・演)

・第17巻：閻婆惜(吉田美月喜・演)

・第18巻：安道全(金田哲・演)

・第19巻：呉用(野間口徹・演)

・替天行道／北方水滸伝読本：王進(佐藤浩市・演)