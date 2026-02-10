中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)が、きょう10日に放送。ゲストに、パンサー、井上玲音・遠藤彩加里(Juice=Juice)が出演する。

柳沢さん

今回登場するのは、神奈川・横浜市で見つけた、オモウマい「家系」のラーメン屋。自家製しょうゆダレと国産ネギ、自家製鶏油を加えた豚・鶏ベースのスープに中太麺を絡め、ほうれん草、自家製チャーシュー、のりをトッピングした「ラーメン」(900円)が評判の店だ。

ほかにも、しょうゆダレ、鶏油で和えたキャベツともやしをのせた「野菜ラーメン」(1,100円)や、自家製しょうゆダレと辛ダレ、韓国唐辛子パウダーで味付けした「旨辛ラーメン(小辛)」(1,000円)、自家製チャーシュー3枚、煮たまご、のり5枚をのせた「八家スペシャル」(1,300円)などがある。さらに、ランチでは福島県産コシヒカリのライスが+100円で食べ放題となるサービスも人気だそう。

この店、2021年から継続的に取材している「安くしすぎてウーバー店主」こと、柳沢さんが経営する「食楽 たざわこ」から徒歩30秒の場所にある。そしてこのラーメン店の店主も柳沢さん。前店主との縁からお店を引き継ぐことになり、現在は配達業を辞め、「たざわこ」と2店舗を往復しながら切り盛りしている。ラーメン作りは初めてだったという店主だが、残されたレシピを用いて何度も試作を繰り返しながら作り方を2か月でマスター。さすがに以前の味の完全再現は諦めたものの、以前からの常連客も納得の味となっている。

一方、「たざわこ」の営業も続けており、中でも単品5～6個入りの「唐揚げ」(549円)が、保土ヶ谷区から「区を代表する逸品」として認定。さらに、塩ベースの唐揚げに自家製甘酢ダレ、自家製タルタルソースをかけた「チキン南蛮」(549円)が新メニューとして登場。単品から選んで定食にできる「2品定食」(1,300円)では、ネギトロ丼(唐揚げ付)と唐揚げ、オムライス(唐揚げ付)とお刺し身(唐揚げ付)などの組み合わせを楽しめる。

「たざわこ」の昼夜営業に加え、ラーメン屋も年中無休で、午前11時から深夜2時まで通しで営業。両店舗の仕入れと仕込み、調理などで駆け回る店主の日々に密着する。

【編集部MEMO】

