タリーズコーヒージャパンは10月3日、「お月見」に合わせた季節限定商品を発売する。

秋限定メニュー

みたらし団子ラテ&シェイク

「もちもちみたらし団子ラテ(HOT/ICED)」(Short 670円、Tall 730円、Grande 790円)は、商品を通じて日本の素材の魅力を伝える「FUN FAN JAPAN!」プロジェクトの一環として、日本の伝統食材「醤油」にフォーカスし、ヤマサ醤油との共同で作り上げた"みたらしソース"を使用している。醤油の香ばしく深みのあるみたらしソースの甘じょっぱさが織りなす、上品でほっとする味わいのカフェラテ。もちもち食感の白玉と、満月をモチーフにしたクッキーを添えることで、見た目でもお月見気分を楽しめるよう仕上げた。

「もちもちみたらし団子シェイク」(Tallのみ790円)は、和スイーツの定番であるみたらし団子をフローズン仕立てでひんやりと楽しめる一杯。ひと口目に白玉とホイップをすくって食べると、もちもちとした食感とコクのあるクリーミーな味わいが広がる。飲み進めるうちに、ミルキーな甘さのシェイクと、甘じょっぱいみたらしソースが混ざり合い、和と洋が調和した奥深い風味が楽しめる。

満月のような「お月見ベアフル」が登場

「お月見ベアフルのスチームケーキ」(1個370円)は、カスタードテイストのクリームが入ったしっとり&ふんわり食感のスチームケーキ。まんまるの月に焼き印でひとつひとつベアフルの顔を描いた。

「お月見ベアフルクリップ」(1,450円)は、満月のようなベアフルのクリップ。キラキラと光沢感のあるクリップにタリーズロゴをあしらった。ヘアアクセサリーとしてはもちろん、バッグに付けたり、ラッピングにも活用できる。

使用イメージ

「めっちゃでっかいお月見ベアフル」が登場

タリーズ史上最大、全長約2メートルの「めっちゃでっかいお月見ベアフル」が、店舗限定・期間限定で登場する。設置期間は9月25日～11月4日まで(時間は店舗によって異なる)。設置店舗は、有明ガーデン店、マークイズみなとみらい店、&TEA 名古屋ラシック店、グランフロント大阪北館１F店、ワン・フクオカ・ビルディング店となっている。

めっちゃでっかいお月見ベアフルイメージ

SNS投稿キャンペーン、AR体験もスタート

InstagramまたはXで、まったりとタリーズを楽しむ様子を「#お月見ベアフルとまったりーず」を使用して投稿した人の中から抽選で5名に、めっちゃでっかいお月見ベアフルをプレゼントする。応募期間は10月3日～10月26日まで。

さらに、期間中、購入レシートに印字されるQRコードをスマートフォンで読み込むと、ベアフルが満月の下でもちつきをする様子をARで体験できる。対象期間は10月3日～11月4日まで。