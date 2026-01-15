ビザ・ワールドワイド・ジャパンはこのほど、マイナビの協力のもと、ゲーミフィケーション型金融教育ツール「マネーパートナー占い」の提供を開始した。

マネーパートナー占い

同サービスは、マネーパートナーとの出会いで、ユーザーがより良いお金の使い方や管理方法を学べることを目的とした金融教育ツール。4つの簡単な質問に答え、直感的にカードを選ぶことで、その日にぴったりのパートナーに出会うことができる。全12種類の個性豊かな"マネーパートナー"が登場し、お金に関する具体的なアドバイスを提供する。毎日の気分やランダム要素で結果が変わるため、また、マネーパートナーはそれぞれ異なるレアリティを持っており、中にはめったに出会えないSSRなキャラクターも登場するので、何度でも占って全パートナー制覇を目指す楽しみがある。

同社とマイナビはこれまでにも「お金性格診断」「お金の達人一首」「お金知識検定」など、若年層向けの金融教育コンテンツを共同開発し、高校での出張授業やイベントでの金融教育コンテンツとして活用してきた。

マネーパートナー占いでは、診断結果に応じて"お金のパートナー"が決まり、それぞれのキャラクターから日常生活や将来設計に役立つアドバイスがもらえ、診断結果は友人や家族とシェアでき、会話のきっかけや将来設計のヒントにもつながる。

「Visaは今後も、金融リテラシー向上のための教育活動を積極的に推進し、すべての人が安心して経済活動に参加できる社会の実現を目指してまいります」(同社)