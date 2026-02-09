初夜の行為で異変が…“抱かれたい彼”と“抱きたい彼女”　互いの本能を呼び起こすラブコメディ『女の子が抱いちゃダメですか?』実写化

ONE N'ONLYの高尾颯斗と俳優の志田こはくがW主演を務める、MBSドラマフィル『女の子が抱いちゃダメですか?』(毎週木曜25:29～)が、3月5日より放送されることが、わかった。

同作は、累計60万部を突破した同名コミックの実写化作。壁ドンされたり、頭をポンポンされたりという、男性からの甘い行為が苦手で、誰と付き合っても3か月ほどで別れてしまう24歳のOL・美月が、28歳の有名商社に勤務するサラリーマン・篠宮との出会うことで、互いの中に眠っていた本能を呼び起こすラブコメディ。

清楚でかわいらしい容姿を持ち、篠宮との最初の夜で自分が「攻める側」であると気づく梶谷美月役を、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』などに出演し、話題を集める志田、エリートをきどらない優しい性格で、「かっこいい彼氏であること」のプレッシャーや、セックスにコンプレックスを抱いている篠宮孝之役を、ダンス&ボーカルユニット・ONE N'ONLYのRAP＆ダンサーとしても活動中の高尾が演じる。

『女の子が抱いちゃダメですか?』あらすじ

清楚な容姿に気を遣い、それなりに付き合ってきた経験もある梶谷美月(志田)。本当は男性からの甘い行為やリードされることが大の苦手で誰と付き合っても長続きしないまま24歳に。「普通の女の子の幸せ」をつかみたい、そう願う美月は、有名商社勤務のエリートである篠宮孝之(高尾)と付き合うことになる。

しかし、篠宮との初夜でいざ行為に入ろうとした時、篠宮に異変が。実は篠宮も女性をリードすることが苦手で、セックスへのコンプレックスとトラウマを克服できずにいた。顔を赤らめながら謝る篠宮の姿を見て、美月は初めての胸の高鳴っていることに気づく。そして、女性は必ず受け身であることへの違和感と、ずっと「リードする側」になりたかった事実に目覚める。篠宮もまた、積極的な美月の姿を前にずっと隠していた本心が見え始める。

コメントは以下の通り。

高尾颯斗

本作で篠宮孝之を演じさせていただきます、高尾颯斗です。恋愛においての固定概念や世間的な普通を追い求めることだけが正解ではなく、色々な価値観を肯定してくれる作品だなと思いました。自分なりの篠宮さんを演じられるように頑張ります! 皆さん放送を楽しみにしていてください。

志田こはく

梶谷美月役を演じさせていただきます、志田こはくです。原作と脚本を読み、この作品は恥ずかさや不安を抱えながらも、少しずつ相手に近づこうとする2人の姿に思わず胸が高鳴り、応援したくなる作品だと思いました。「普通」に縛られず、自分の本音と向き合っていく美月を魅力たっぷりに演じられるよう頑張ります。新しい形のラブコメを、ぜひ楽しみにしていてください!

原作・ねじがなめた氏

やばいです! 『女の子が抱いちゃダメですか?』ドラマになります!!

連載が終わってから３年ほど経っているのにまさか! ドラマにしていただけるとは! まだ夢見心地でふわふわしております。

すでに脚本を読ませていただきましたが、真摯に原作と向き合ってくださっていて本当にありがたいです……!

濃いドラマになりそうで今からワクワクがとまりません。

高尾颯斗さんと志田こはくさんにはクセの強いキャラに挑戦していただいて、感謝の気持ちと恐縮……な気持ちと応援の気持ちで心が忙しいです……(笑)。

とにかく放送が待ちきれません。 抱いダメドラマよろしくお願いいたします!

【編集部MEMO】

志田こはくは、2004年5月25日生まれ。埼玉県出身。実姉はタレントの志田音々。『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』(2022～2023年)で、ヒロインを演じたほか、金曜ナイトドラマ『伝説の頭 翔』(2024年)などにも出演。2025年には、途中降板したキャストの後を引き継ぎ、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第40話から、一河角乃/ゴジュウユニコーン役で出演した、

