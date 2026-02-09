アイドル時代の苦い思い出、オーディション秘話、そしてグランプリへつながった“名曲”の裏側。バラエティの枠を超えて、村重家のリアルな親子関係が浮かび上がる――。

きょう9日(19:00～)に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『呼び出し先生タナカSP』では、村重杏奈が父と共演する。

今回は、村重が専門家とロケをしながら“その場で頭に浮かんだ知りたいこと”を気の済むまで質問し、そこからテストを出題する「知りたがリスト・村重の新常識テスト」を放送。訪れたのは、鹿児島県にある屋久島だ。

1993年に日本初の世界自然遺産に登録された屋久島は、樹齢7,000年を超えるとも言われる「縄文杉」や豊かな自然を堪能できる登山、美しい海岸を生かしたマリンスポーツなど、1年中楽しめるレジャーが盛りだくさんな観光地。そんな屋久島を、現地ガイドを務める藤山幸赳先生と共に1泊2日で巡り、しっかりと深掘りをしていく。

屋久島空港からスタートしたロケだったが、開始早々スタッフから「この企画にゲストが来ています」とカンペが。村重がゲストを呼び込むと、村重の父がサプライズ登場する。突然の父の登場に、「本当に知らなかった!」と驚きを隠せない村重。父と2人きりで旅行に出るのは今回が初めてだという。

ロケでは、藤山先生オススメの「自然豊かな屋久島に来たら、ぜひ立ち寄ってほしい観光スポット」7カ所を紹介。美しい景観と一緒に映える写真が撮影できる滝や、太平洋を一望できる超天然温泉など、家族で楽しめる人気観光スポットを巡っていく。観光スポットへは、村重の父の運転で移動することに。ドライブ中には、これまでほとんど語られてこなかった親子のエピソードが次々と明らかになる。

売れなかったHKT48時代、父が目の当たりにした“滑走路状態”のガラガラ握手会の思い出や、「卒業じゃなくて脱退でいい」と突然実家に帰ってきた娘に、父が投げかけた忘れられない言葉とは。さらに、芸能界デビュー前のオーディション映像も公開。「パパにめちゃくちゃ練習させられた」という、グランプリ獲得へとつながった名曲とは。

繰り出される数々の親子エピソードに、スタジオの岡田圭右やふかわりょうからは「今日はもうクイズやめよう!」「親子の会話がほっこりしすぎて問題を解くモードになれない!」といった声が上がる。

【編集部MEMO】

村重杏奈は、マイナビニュースのインタビューで人生の中でタイムリープしたい場面を聞かれ、「アイドル時代ですね。HKT48で10年やっても芽が出なかったんで、“早めに切り上げてもいいよ”って自分に伝えてあげたいです。“いつ花が咲くんだろう”って思いながら頑張ってたんですけど、結構しんどい瞬間もたくさんあったんで、“そんな無理してやる必要もないよ”って教えたいですね」と答えている。

(C)フジテレビ