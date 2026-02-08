JR東日本は、2026年3月14日のダイヤ改正で、弥彦線を走る普通列車のうち朝の通勤通学時間帯に吉田～東三条間で運転している上下各1本の時刻を見直す。燕三条駅での上越新幹線との接続や、吉田駅および東三条駅での在来線との接続を改善するという。

ダイヤ改正で時刻を見直す列車は、2本(上下各1本)とも8～9時台に運転。上り普通列車は現行の東三条駅8時55分発・燕三条駅9時2分発・吉田駅9時15分着から約10分繰り上げ、東三条駅8時44分発・燕三条駅8時52分発・吉田駅9時5分着に変更する。東三条駅で信越本線の下り普通列車(長岡発新潟行)との乗換え時間を現行の16分から3分に短縮し、燕三条駅でも上越新幹線の下り「とき303号」(東京発新潟行)との乗換え時間を現行の19分から9分に短縮する。

下り普通列車は現行の吉田駅8時57分発・燕三条駅9時11分発・9時18分着から約10分繰り下げ、吉田駅9時8分発・燕三条駅9時21分発・東三条駅9時28分着に変更する。吉田駅にて、現在は接続していない越後線の上り普通列車(新発田発吉田行。吉田駅9時3分着)から乗り換えられるようにするほか、燕三条駅で上越新幹線の上り「とき310号」(新潟発東京行)との乗換え時間を現行の18分から8分に短縮する。