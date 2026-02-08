元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で公開された動画に出演。日本ハム・伏見寅威のトレード移籍について語った。

谷繁元信氏

日本ハム・伏見寅威と阪神・島本浩也とのトレードに驚き

この動画では、各球団の新戦力についてトーク。そのなかで、谷繁氏は日ハムの動向にも言及した。

石井一成が西武へ、松本剛が巨人へ移籍した点について、「日本ハムはFAで2人出たけど、去年一昨年、松本、石井っていうのはまあそこまで……って言い方はあれだけども、レギュラーではなかったんで」と述べ、大幅な戦力ダウンではないとの見方を示した。

一方で、伏見寅威と阪神・島本浩也との一対一の交換トレードについては、「なんで伏見要らなかったんだろうね?」と率直な疑問を口に。

続けて、「進藤がね、去年最後でてたから、多少目処はついたのかも。チーム内でね。『進藤来年使えそうだな』っていうのもあったのかもしれないけど」と、若手捕手・進藤勇也の台頭が判断材料になった可能性を推察しながらも、谷繁氏は「あれはちょっとびっくりしたね」と目を丸くしていた。