阪神、1点リードで中盤へ

阪神が1回表に先制。広島も1回裏に追いついたが、2回表に阪神が勝ち越し。3回を終え、阪神が2-1と1点リードで序盤を終えた。阪神は木浪、広島は佐々木、秋山がそれぞれ本塁打を放っている。

【スタメン】

広島: 1(中)大盛 2(右)中村奨 3(遊)小園 4(三)佐々木 5(左)ファビアン 6(捕)坂倉 7(一)モンテロ 8(二)勝田 9(投)ターノック

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(遊)木浪 7(捕)坂本 8(左)福島 9(投)大竹

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 8 7 1 0 .875 -
2 阪神 9 6 3 0 .667 1
3 巨人 9 5 4 0 .556 2
4 広島 8 4 4 0 .500 3
5 DeNA 9 2 7 0 .222 5
5 中日 9 2 7 0 .222 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 9 7 2 0 .778 -
2 日本ハム 9 5 4 0 .556 2
3 楽天 9 4 4 1 .500 2
4 オリックス 9 4 5 0 .444 3
4 ロッテ 9 4 5 0 .444 3
6 西武 9 2 6 1 .250 4