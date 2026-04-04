ＤｅＮＡ、巨人を1点リード

ＤｅＮＡは1回表に3点を先制。巨人は3回裏に2点を返し、1点差に迫る。巨人のキャベッジ、泉口、増田陸がそれぞれ本塁打を放ち、打撃戦の様相を呈している。試合は中盤へ進む。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(右)中山 6(捕)岸田 7(中)佐々木 8(一)増田陸 9(投)ハワード

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)度会 3(三)筒香 4(一)佐野 5(捕)松尾 6(右)ヒュンメル 7(中)梶原 8(遊)林 9(投)入江

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