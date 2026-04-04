ＤｅＮＡ、巨人を1点リード
ＤｅＮＡは1回表に3点を先制。巨人は3回裏に2点を返し、1点差に迫る。巨人のキャベッジ、泉口、増田陸がそれぞれ本塁打を放ち、打撃戦の様相を呈している。試合は中盤へ進む。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 2(左)キャベッジ 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(右)中山 6(捕)岸田 7(中)佐々木 8(一)増田陸 9(投)ハワード
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)度会 3(三)筒香 4(一)佐野 5(捕)松尾 6(右)ヒュンメル 7(中)梶原 8(遊)林 9(投)入江
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|8
|7
|1
|0
|.875
|-
|2
|阪神
|9
|6
|3
|0
|.667
|1
|3
|巨人
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|4
|広島
|8
|4
|4
|0
|.500
|3
|5
|DeNA
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|5
|中日
|9
|2
|7
|0
|.222
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|9
|7
|2
|0
|.778
|-
|2
|日本ハム
|9
|5
|4
|0
|.556
|2
|3
|楽天
|9
|4
|4
|1
|.500
|2
|4
|オリックス
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|4
|ロッテ
|9
|4
|5
|0
|.444
|3
|6
|西武
|9
|2
|6
|1
|.250
|4