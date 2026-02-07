バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より「【抽選販売】GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダム(EW版) Early Color ver.」(28,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」2026年2月12日(木)16時～2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。

2026年3月発送予定「【抽選販売】GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダム(EW版) Early Color ver.」(28,600円)

1998年に劇場で公開された『新機動戦記ガンダムＷ Endless Waltz特別篇』。そのパンフレットにて公開された「ウイングガンダム(EW版)」の最初期の彩色仕様 -Early Color- を徹底再現。

バスターライフルやエネルギーカートリッジポッドなどの本機の特徴となる武装も最新の考証で再現され、シールドと背面ウイングは航空機というコンセプトによりデザインされた造形となり、バードモードを構成する。

カトキハジメ氏プロデュースブランドだからこそ成し得る「ウイングガンダム(EW版) Early Color ver.」に注目したい。

(C)創通・サンライズ