堂本光一がF1を語り尽くす『レースのミカタ』の第3弾が、11日(22:20～)にFODとフジテレビNEXTで配信・放送。スピード、戦略、最先端テクノロジー、そして人間ドラマ──“究極のエンタメ”を、堂本ならではの視点で深掘りする。

『@cx_motorsports presents 堂本光一のレースのミカタ 2026』は、1987年からF1中継を続けてきたフジテレビが、芸能界きっての“モータースポーツガチ勢”として知られる堂本を迎え、F1の世界を多角的に掘り下げていく番組。

初回、そして第2弾と放送のたびに熱い反響を呼んできた同番組。2026年に届けられる第3弾では、堂本のF1愛がさらに加速し、マシンのスピードやチーム戦略、最先端のテクノロジー、さらにはドライバーたちが織りなす人間ドラマまで、F1の奥深さを堂本ならではの視点でひも解いていく。これまで語り尽くせなかったテーマに加え、最新シーズンのトピックも盛り込み、見応えのある内容となりそうだ。

番組には堂本のほか、中嶋悟、森脇基恭、川井一仁、三宅正治、浅木泰昭、サッシャ、大島璃音といったF1中継でもおなじみの面々が出演。豊富な知識と経験を持つ出演者たちのトークを通して、F1の魅力をより立体的に伝えていく。