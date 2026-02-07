元プロ野球選手で野球解説者の松井稼頭央氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。「身体能力がすごい」と思った選手を明かした。

松井稼頭央氏「身体能力がすごい」と思った選手

日本人選手のメジャー挑戦についての話題になると、松井氏は「ピッチャーは特にそうですけど、ある意味、日本のピッチャーって世界一じゃないですか。見ててもやっぱりうれしいですし、毎年楽しみではありますよね。野手が今回、村上選手と岡本選手、日本での長距離バッターがアメリカでプレーっていうのが(楽しみ)」と期待を寄せる。

そんな松井氏に対し、岡田圭右(ますだおかだ)が「内野の守備はメジャーで……日本人選手がそこにアジャストするか。どうでしょう?」と尋ねると、松井氏は「二遊間とサード、ファーストとまた変わってくると思うんですけど、サードはやっぱり肩も強いですし、ハンドリングもいいので」と説明しながら、「僕も(メジャーに)1年目行ったときに、ショートでホセ・レイエスという選手がいて」と回想。

さらに、「あとはアトランタ・ブレーブスにファーカルという選手がいたんですよ。前の年に新人王を獲ってるショート。僕よりも大きくないんですけど、肩を見てビビりました」と振り返り、「身体能力がやっぱりすごいなと思いました」と改めて目を丸くした。

また、「(メジャーの選手は)あそこまで大きい選手なので、足もそこまで速くないというイメージも持ってしまうじゃないですか。でも、実際捕って投げるときははやいんですよ」と自身の印象を語った上で、「1年目は打球の速さてあったり、打球方向であったり、そういうのを把握する時間が大事になってくるのかなと思いますけどね」と持論を述べていた。