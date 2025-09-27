元プロ野球選手で野球解説者の松井稼頭央氏が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で23日に公開された動画に出演。メジャー挑戦が確実視されるヤクルト・村上宗隆について語った。

村上宗隆

「大きな可能性がある選手」

日本人内野手のメジャー挑戦についてトークするなかで、五十嵐亮太氏が「内野手にとって、メジャーの内野で何が大事なのか知りたいです。それは村上が来年(メジャーに)行くかもしれないので。サードなのか、もしくは外野なのか、ちょっと分からないですけど」と松井氏に質問。

これに松井氏は「でも、やっぱりサードをやってもらいたいよね」と願望を口にしつつ、「ショート、サードは基本的にみんな肩が強いよね」と回答する。

また、メジャーで活躍する選手の身体能力の高さについて話したのち、松井氏は「やっぱりサードのポジションって、守りもうまいし、長打も打てる場所じゃないですか」と改めて整理し、「村上くんが(メジャーに)行くことになったら、大きな可能性がある選手ですよね」と期待を寄せる。

そして、村上の守備に関して、松井氏は「実際、もし挑戦するなら、(メジャーの環境は)初めてじゃないですか。そこで天然芝への慣れであったり、打球感であったり、そこの慣れる時間っていうのは、絶対必要だと思うんですね」と自身の考えを明かしていた。