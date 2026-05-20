阪神、中日に1点差で競り勝ち8勝目

先発投手：阪神の茨木秀俊は2回4失点、中日のK・マラーは6回2/3で4失点。得点経過：1回表、3回表、6回表と中日が追加点を挙げリードを広げる。阪神の森下翔太が1本塁打、坂本誠志郎が4打点、佐藤輝明が2得点を挙げる活躍を見せ、チームを勝利に導いた。

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