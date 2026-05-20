阪神、中日に1点差で競り勝ち8勝目
先発投手：阪神の茨木秀俊は2回4失点、中日のK・マラーは6回2/3で4失点。得点経過：1回表、3回表、6回表と中日が追加点を挙げリードを広げる。阪神の森下翔太が1本塁打、坂本誠志郎が4打点、佐藤輝明が2得点を挙げる活躍を見せ、チームを勝利に導いた。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|43
|26
|17
|0
|.605
|-
|2
|阪神
|43
|25
|17
|1
|.595
|0
|3
|巨人
|42
|24
|18
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|43
|20
|21
|2
|.488
|5
|5
|広島
|40
|15
|23
|2
|.395
|8
|6
|中日
|43
|14
|28
|1
|.333
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|43
|25
|18
|0
|.581
|-
|2
|西武
|45
|25
|19
|1
|.568
|0
|3
|日本ハム
|46
|23
|23
|0
|.500
|3
|4
|ソフトバンク
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|ロッテ
|43
|19
|24
|0
|.442
|6
|6
|楽天
|43
|18
|24
|1
|.429
|6