阪神、中日に1点差で競り勝ち8勝目

先発投手：阪神の茨木秀俊は2回4失点、中日のK・マラーは6回2/3で4失点。得点経過：1回表、3回表、6回表と中日が追加点を挙げリードを広げる。阪神の森下翔太が1本塁打、坂本誠志郎が4打点、佐藤輝明が2得点を挙げる活躍を見せ、チームを勝利に導いた。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 0
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 43 20 21 2 .488 5
5 広島 40 15 23 2 .395 8
6 中日 43 14 28 1 .333 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6