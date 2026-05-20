阪神 vs 中日の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 中日
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 中日2勝-阪神3勝（5/19 中日2-4阪神 (阪神)、5/6 阪神2-0中日 (阪神)、5/5 阪神3-7中日 (中日)、5/4 阪神3-7中日 (中日)、4/19 中日5-7阪神 (阪神)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 42 24 17 1 .585 1
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 42 19 21 2 .475 5
5 広島 39 15 22 2 .405 8
6 中日 42 14 27 1 .341 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 44 25 18 1 .581 -
2 オリックス 42 24 18 0 .571 0
3 日本ハム 45 22 23 0 .489 4
4 ソフトバンク 41 20 21 0 .488 4
5 楽天 42 18 23 1 .439 6
6 ロッテ 42 18 24 0 .429 6