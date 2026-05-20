日本ハム、楽天に快勝 5-3

先発投手：日本ハムは福島　蓮が5回1/3回2失点の好投（5安打6奪三振）、楽天の前田　健太は2回1/3回2失点 得点経過： 1回裏：日本ハムが1点を追加 2回表：楽天が1点を追加 2回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの細川　凌平が1本塁打、2打点の活躍、日本ハムの田宮　裕涼が2得点の活躍、楽天の村林　一輝が3打点、3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 43 26 17 0 .605 -
2 阪神 43 25 17 1 .595 0
3 巨人 42 24 18 0 .571 1
4 DeNA 43 20 21 2 .488 5
5 広島 40 15 23 2 .395 8
6 中日 43 14 28 1 .333 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 43 25 18 0 .581 -
2 西武 45 25 19 1 .568 0
3 日本ハム 46 23 23 0 .500 3
4 ソフトバンク 42 20 22 0 .476 4
5 ロッテ 43 19 24 0 .442 6
6 楽天 43 18 24 1 .429 6