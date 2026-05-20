ＤｅＮＡが1点差で広島に勝利
先発投手：ＤｅＮＡは島田 舜也が4回2/3回2失点の好投（5安打5奪三振）、広島の森 翔平は4回2失点 得点経過： 3回表：ＤｅＮＡが2点を追加 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 5回裏：広島が2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの勝又 温史が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|43
|26
|17
|0
|.605
|-
|2
|阪神
|43
|25
|17
|1
|.595
|0
|3
|巨人
|42
|24
|18
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|43
|20
|21
|2
|.488
|5
|5
|広島
|40
|15
|23
|2
|.395
|8
|6
|中日
|43
|14
|28
|1
|.333
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|43
|25
|18
|0
|.581
|-
|2
|西武
|45
|25
|19
|1
|.568
|0
|3
|日本ハム
|46
|23
|23
|0
|.500
|3
|4
|ソフトバンク
|42
|20
|22
|0
|.476
|4
|5
|ロッテ
|43
|19
|24
|0
|.442
|6
|6
|楽天
|43
|18
|24
|1
|.429
|6