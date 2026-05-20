ＤｅＮＡが1点差で広島に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは島田 舜也が4回2/3回2失点の好投（5安打5奪三振）、広島の森 翔平は4回2失点 得点経過： 3回表：ＤｅＮＡが2点を追加 4回表：ＤｅＮＡが1点を追加 5回裏：広島が2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの勝又 温史が2打点の活躍。

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