松屋フーズは2月3日10:00～2月10日9:59の1週間限定で、「牛焼肉関連100円引きフェア」を一部店舗を除く全国の松屋にて開催する。

牛焼肉関連100円引きフェア

同社は、2026年に迎えた60周年を記念した企画の第2弾として、人気メニュー「牛焼肉定食」に使用している牛肉を上位ランクのグレードに絞り込んだ。また、ポン酢・甘口・バーベキューの3種類ある同店の焼肉のたれの中で、牛焼肉定食は高知県産ゆず果汁を使用したポン酢との相性が良い。今回、利用者にその牛肉を体験してもらうべく、牛焼肉関連メニュー100円引きのフェアを開催する。

対象メニューは「牛焼肉定食」(割引後価格:790円)、「牛焼肉ピリ辛炒め定食」(割引後価格:790円)、「新焼き牛めし」(割引後価格:小盛560円、並盛590円、特盛810円)。

また、「牛焼肉ライスセット」(割引後価格:730円)や「牛焼肉生野菜セット」(割引後価格:750円)など、「牛焼肉定食」や「牛焼肉生野菜セット」に関わるダブル定食・各種セットもすべて100円引きになる。

牛焼肉関連100円引きフェア 対象メニュー

なお、これらのメニューはテイクアウト可能。テイクアウトの場合はみそ汁は付かないが、豚汁は通常価格より140円引きの100円での販売となる。定食のライスは大盛・特盛が無料。

店頭での通常販売価格から税込100円引きとなり、株主優待券も使用可能。

さらに、2月10日10:00からは松屋60周年企画 第3弾「カルビ増量フェア」を予定している。