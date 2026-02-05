キーコーヒーは3月1日、家庭用コーヒーブランド「KEY DOORS+」から新商品「KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ」(希望小売価格645円)を全国で発売する。

同ブランドは、"ココロをノックする、しあわせ合図。"をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いを込めた家庭用コーヒーブランド。

JET BREWは「最短10秒!手軽に楽しめるレギュラーコーヒー」をコンセプトとした簡易抽出型コーヒーで、特許を取得したフィルター構造により、短時間抽出を実現。タイムパフォーマンスに優れた次世代の簡易抽出型コーヒーとして注目されている。

抽出方法は、取っ手を引き上げて交差させ、ハネを折ってカップにセットしお湯を注ぎ、上下に振るという3つの工程で行い、抽出時間を10秒、20秒、30秒と変えることで味わいの調整も可能。

同シリーズで採用している抽出方法は、コーヒーの持つ「甘く軽やかな味わい」を引き出す特徴がある。今回発売する商品は、その特性を生かし、モカならではのフルーティな味わいと甘い香りを引き出した。また、同商品ではエチオピア モカを100%使用。フルーティで甘い香りを"最短10秒"で、いつでも気軽に楽しむことができる。