6日のABCテレビのバラエティ番組『探偵! ナイトスクープ』(毎週金曜23:17～)では、「デコトラから愛してると伝えたい」を放送する。

令和ロマン・松井ケムリが調査するのは、奈良県の女性(49)からの「デコトラから愛してると伝えたい」という依頼。

依頼者は、2人の娘を持つ“バツ2のアラフィフ”女性。3人目の夫に支えられ、楽しく毎日を過ごしているそう。

幼稚園から一緒で、小学校も中学校も同級生だった夫は、とても優しく、大病をした時も、離婚した時も、友人としてそばで「生きる力」になってくれたというが、「自分の気持ちを面と向かって伝えたことがない」と話す。

父が長距離トラックを運転していたこともあり、子どもの頃から憧れていた大型トラック。ド派手で華やかな「デコトラ」を知ってから虜になり、いつの日か乗ってみたいとずっと思っていたそう。煌びやかなデコトラに乗って、夫の前に颯爽と現れれば、その勢いで、自分の殻を破り「愛してる」と口にできる気がするという。

2回の離婚もさることながら、大病を患うなど波乱万丈の人生を送ってきた依頼者。実は、「デコトラ」とはかけ離れた清楚な印象だが、大病の時に『デコチャリ少年』の回を見て大感動したという。

今回は、高校生になったデコチャリ少年・タカノリ君が「デコトラ」に乗って颯爽と登場し、彼の仲間である20台のデコトラも大集結。お気に入りのデコトラに乗った依頼者は、「デコトラ歌謡ショー」で夫への愛を伝えたいと言い出す。