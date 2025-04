バンダイは、『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア』より「Special Memorize e-pitchマイクピュア 七海るちあ/宝生波音/洞院リナ(全3種)」(各5,280円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月4日16時より予約を受け付ける。2024年9月お届け予定。

2024年9月お届け予定「Special Memorize e-pitchマイクピュア 七海るちあ/宝生波音/洞院リナ(全3種)」(各5,280円)

「Special Memorize e-pitchマイクピュア 七海るちあ/宝生波音/洞院リナ(全3種)」は、2004年より放送されたテレビアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア』に登場した、七海るちあ、宝生波音、洞院リナが変身後に手にするマイク「e-pitchマイクピュア(イーピッチマイクピュア)」を、大人向けなりきり玩具シリーズ「Special Memorize」で再現したアイテム。

片手に収まるサイズ感で、劇中に近い細部までこだわったクオリティの高い造形となっている。本体中央の真珠の色はそれぞれのキャラクターごとに異なった彩色を施しており、クリア塗装でツヤツヤに輝く様子を再現。

また、バージョンごとに各キャラクターのソロ曲とユニット曲をそれぞれ収録。本体のボタンを押すことで再生することができる。

「e-pitchマイクピュア 七海るちあ」には、るちあのソロ曲「MOTHER SYMPHONY」と、3人のユニット曲「KODOU ~パーフェクト・ハーモニー~」のフルバージョンを収録。「e-pitchマイクピュア 宝生波音」には、波音のソロ曲「水色の旋律」と、3人のユニット曲「七つの海の物語 ~Pearls of Mermaid~」を収録。「e-pitchマイクピュア 洞院リナ」には、リナのソロ曲「Piece of Love」と、3人のユニット曲「希望の鐘音 ~Love goes on~」を収録。

マーメイドプリンセスのライブステージを再現したなりきり遊びが楽しめ、当時の懐かしい思い出がよみがえる充実感のある内容となっている。

(C)講談社・フリュー・テレビ愛知/ぴちぴちピッチ製作委員会