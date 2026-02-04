16歳年下の男性と交際　その流れに驚きの声「真木よう子に!」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。

16歳年下のパートナーとの馴れ初め

番組ゲストには、俳優・真木よう子が登場。43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係が次々と明かされた。

16歳年下のパートナー、俳優・葛飾心との関係性を話すなかで、馴れ初めについても触れることに。友達の紹介で出会い、「お互いに惹かれあっていた」と振り返った真木は、峯岸みなみから「どうやって年下にアプローチしたんですか?」と聞かれると、「友人たちに私が気になっているっていうのを伝えて、友人たちが『付き合いたいみたいだよ』みたいなパスを出してくれた」と回想。

さらに、交際はパートナーからの申し出だったと明かすと、MC陣からは「勇気入りますよね!?」「真木よう子に!」と驚きの声が上がった。