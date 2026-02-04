16歳年下の男性と交際　その流れに驚きの声「真木よう子に!」

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。

    『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

16歳年下のパートナーとの馴れ初め

番組ゲストには、俳優・真木よう子が登場。43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係が次々と明かされた。

16歳年下のパートナー、俳優・葛飾心との関係性を話すなかで、馴れ初めについても触れることに。友達の紹介で出会い、「お互いに惹かれあっていた」と振り返った真木は、峯岸みなみから「どうやって年下にアプローチしたんですか?」と聞かれると、「友人たちに私が気になっているっていうのを伝えて、友人たちが『付き合いたいみたいだよ』みたいなパスを出してくれた」と回想。

さらに、交際はパートナーからの申し出だったと明かすと、MC陣からは「勇気入りますよね!?」「真木よう子に!」と驚きの声が上がった。

『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

