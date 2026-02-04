バンダイスピリッツは、『HUNTER×HUNTER』より「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」(10,450円)を発売する。2026年8月に一般店頭で発売、現在予約受付中。

2026年8月発売「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」(10,450円)

「S.H.Figuarts ゴルザ 30th Anniversary Edition」は、天空闘技場編の衣装のヒソカをS.H.Figuartsで立体化。豊富な交換用表情パーツと交換用手首パーツで様々なシーンが再現可能だ。

付属として、「伸縮自在の愛 (バンジーガム)」を再現した念能力エフェクトや、戦闘後の髪を下ろす姿も再現可能な交換用頭部パーツ一式が付属。また、「S.H.Figuarts ゴン」(別売り)専用の表情パーツが付属。ヒソカvsゴンの戦いを再現できる。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左右各5種

交換用両手首パーツ

交換用表情パーツ3種

交換用頭部パーツ一式

「伸縮自在の愛 (バンジーガム)」エフェクトパーツ一式

ボーナスパーツ

「S.H.Figuarts ゴン」（別売り）用交換用表情パーツ

(C)P1998-2026 (C)V・N・M