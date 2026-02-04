バンダイスピリッツは、『HUNTER×HUNTER』より「S.H.Figuarts ゴン＆キルア ハンター試験編オプションパーツセット」(6,050円)を2026年8月発売に一般店頭にて発売する。現在予約を受付中。

「S.H.Figuarts ゴン＆キルア ハンター試験編オプションパーツセット」は、『HUNTER×HUNTER』ハンター試験編で活躍したアイテムを、別売りのS.H.Figuarts「ゴン」と「キルア」専用のオプションパーツセットとして登場。豊富な交換用表情パーツと交換用手首パーツも含まれ、様々な劇中シーンが再現可能になる(※本商品以外は別売)。

「S.H.Figuarts ゴン」（別売）専用の釣り竿はエフェクト付きで振った際の動きを表現。ハンター試験編に登場する「ナンバープレート」を持った「S.H.Figuarts ゴン」（別売）専用の交換用手首パーツもセットに含まれる(※本商品以外は別売)。

「S.H.Figuarts キルア」（別売）専用のスケートボードもセットに含まれる。ハンター試験中のシーンが再現可能(※本商品以外は別売)。

セット内容

S.H.Figuarts ゴン専用

交換用手首パーツ左1種右2種

交換用表情パーツ

リュック一式

釣り竿一式

S.H.Figuarts キルア専用

交換用手首パーツ左右各2種

交換用表情パーツ

スケートボード

共用

専用台座一式

(C)P1998-2026 (C)V・N・M