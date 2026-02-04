オリコンは2026年2月2日、グループ会社であるoricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『ハウスメーカー 注文住宅』の顧客満足度調査の結果を発表した。

本調査は2025年10月17日~2025年10月27日、2024年9月26日〜2024年10月15日、2023年11月2日~2023年11月13日、過去12年以内に新築した注文戸建住宅に在住の、全国の17,114人を対象にインターネットで実施した。

ハウスメーカー注文住宅ランキング

2015年から調査を開始して12回目の発表となる今回は、【スウェーデンハウス】が12年連続で満足度総合1位となった。【スウェーデンハウス】は、2021年から6年連続でランクイン企業唯一の80点台を記録しており、高得点が並ぶ当ランキングのなかでもとくに高い満足度を獲得し続けている。

総合得点は、2024年80.8点、2025年81.0点、2026年81.0点と過去3年にわたりほぼ横ばいで推移しており、高い満足度評価を維持している。

評価項目別では、「モデルハウス」「営業担当者の対応」「価格の納得感」「住居の性能」「保証内容」など全13項目で1位に。全評価項目での1位は、6年連続となった。すべての評価項目でランクイン企業平均を上回っており、なかでも「住居の性能」と「保証内容」の2項目ではとくに平均との差が大きく、高い評価となった。

また、【スウェーデンハウス】は、“断熱性や気密性の高さ”などを評価した「住居の性能」は86.2点と当ランキングでもっとも高い得点に。そのほか、“ホームページや住宅カタログのわかりやすさ”などを評価した「情報のわかりやすさ」(前年差+0.6pt)と、“商品ラインナップの豊富さ“などを評価した「ラインナップの充実さ」(前年差+0.5pt)の2項目では、いずれも昨年からとくに満足度得点が上昇した。

なかでも「情報のわかりやすさ」は2位との差が3.3ptと、とくに大きな得点差がみられた。

総合ランキング 上位3社の評価項目 得点比較

また部門では、地域別「首都圏」、年代別「40代」「60代以上」、工法別「木造住宅」、築年数別「2~6年以内」「7~10年以内」、価格帯別「3000~4000万円未満」で1位となった。なお、「木造住宅」部門では2015年から12年連続1位と継続して高い評価を獲得している。

【スウェーデンハウス】 利用者のクチコミを紹介する。

「木材を生かしたデザインや保温、気密性能の高さとオプションの豊富さで、北海道の気候に対応しながら、デザインも良い住宅を手に入れることが出来た。井戸水対応のエコキュートシステムをメーカーと協力し探していただき助かった。価格高騰前に厳しい納期に対応いただいた(60代以上・男性)」

「噂通りの気密、断熱性能で快適に過ごせる。窓のデザインが独特(50代・男性)」

「住宅の基本性能が高いため、住んでいて安心感がある家だと思いました。営業、設計担当の方との相性が良かったため、打ち合わせは楽しくでき、家の完成まで何の問題もありませんでした(50代・男性)」

総合2位の【ヘーベルハウス】は総合得点78.9点でランクインとなった。

部門では、都道府県別「埼玉県」「千葉県」、年代別「50代」、工法別「鉄骨造」、世帯別「2世帯住宅」、価格帯別「4000~5000万円未満」「6000万円以上(新設)」で1位に。「鉄骨造」部門では、2016年から11年連続1位と継続して高い評価となった。実際の利用者からも、鉄骨の強みである“耐震性”に関する満足の声が多数寄せられている。

【ヘーベルハウス】 利用者のクチコミを紹介する。

「使用建材が唯一無二で、耐火性耐震性等長く住むのには安心できる(30代・女性)」

「耐震、耐火建物で建築を考えていたので他のメーカーより優れていたので良かった(50代・男性)」

「地震がおきた時、揺れが少なかった。窓を開けなければ、人の話し声が聞こえない(40代・女性)」

「契約から土地探し、設計打ち合わせ、ローンプランなど、細かなところまで納得のいく説明があり、頼りにできた。アフターサービスの充実もあり価格に納得できる(40代・男性)」

総合ランキングでとくに前回より順位変動がみられたのは、【ユニバーサルホーム】と【パパまるハウス】。

【ユニバーサルホーム】は総合得点73.6点を獲得し前回総合22位から今回総合17位へ、【パパまるハウス】は総合得点73.5点を獲得し、前回総合23位から総合18位へ大幅ランクアップとなった。

【ユニバーサルホーム】 利用者のクチコミを紹介する。

「暖房がとても温かい。無垢床と併用できるのもよい。担当者が親身になってくれて、提案力があった(40代・男性)」

「営業担当者の知識と提案力がすごかった。最初から最後までお願いしっぱなしだった(30代・男性)」

【パパまるハウス】 利用者のクチコミを紹介する。

「他社で同内容の建築をすると価格が高いので、必要なものがお手頃で変えた(40代・男性)」

「オプションでかからない設備が多く、予算内に収めてくれた(40代・女性)」

今回、新設された「階数別」ランキングは、「平屋」「2階建て」「3階建て以上」の3部門で構成されている。

結果は、「平屋」1位が【ミサワホーム】、「2階建て」1位が【スウェーデンハウス】、「3階建て以上」1位が【ヘーベルハウス】となった。

毎年調査設計を見直している本調査では、物価高騰による住宅価格の上昇でハウスメーカーの平均価格も上昇していることから、「5000~6000万円未満」「6000万円以上」の2部門が新設された。

結果は、「2000万円未満」で【パパまるハウス】が初の1位、「2000~3000万円未満」で【三井ホーム】が初の1位、「3000~4000万円未満」で【スウェーデンハウス】、「4000~5000万円未満」で【ヘーベルハウス】が1位となったほか、今回新設された「5000~6000万円未満」では【住友林業】、「6000万円以上」では【ヘーベルハウス】がそれぞれ1位を獲得した。