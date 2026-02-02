カインズは1月24日から、猫の日を記念した祭典「カインズ にゃん祭り2026」を全国の店舗とオンラインショップで開始した。期間は2月23日まで。

カインズ にゃん祭り2026

期間中は、限定デザインの「にゃん祭りBOX」に入った13.5Lの紙砂(3,180円)、798円のサークル型爪とぎや598円のクッションなど、猫と飼い主が一緒に楽しく過ごせるおすすめグッズを多数取りそろえる。

フェイシャルタオル、まな板シート、食品ラップといったカインズで人気の定番日用品にも愛らしいねこ柄モデルが加わる。

サークルスクラッチャー各種

フェイシャルタオル

新商品として、鮮度と栄養にこだわったカインズオリジナルのプレミアムフード「スマイリア」も販売する。素材の風味を活かす製法で食いつきを高め、玄米やオメガ脂肪酸を配合して健康維持をサポートする。子猫や授乳期用は高カロリー設計とした。

スマイリア ぜいたく素材ごはん

DIY家具シリーズからは、賃貸でも取り付けできる「ピンで取り付ける壁付キャットステップシリーズ」が2月上旬から登場。棚型やトンネル型など5種類を展開し、組み立てや塗装を自分で行うことでオリジナルの空間作りを楽しめる。

ピンで取り付ける壁付キャットステップシリーズ

「カインズ にゃん祭り 2026ポイントキャンペーン」も実施する。カインズアプリ会員限定で、エントリーの上、ねこちゃん用フード・用品を期間中に合計5,000円購入すると、もれなく1,000ポイントをプレゼントする。

カインズ にゃん祭り 2026ポイントキャンペーン

2月14日のバレンタインデーには、カインズオリジナルの猫ステッカーおよびクリアファイルをプレゼントする。1,125円以上の購入でステッカー1枚、2,222円以上の購入でクリアファイル1枚とステッカー1枚プレゼント。Pet'sOneメンバーズ会員にはステッカーをもう1枚プレゼントする。

カインズオリジナルの猫ステッカーおよびクリアファイルをプレゼント

DIYコミュニティ「CAINZ DIY Square」では、にゃん祭り期間中にねこをテーマにした作品の投稿キャンペーンを開催。雑貨やお菓子など、手作りした作品を募集し、受賞者25名にカインズポイント2000Pを贈呈する。期間中にPet's Oneメンバーズへ新規登録した人に、抽選で30名にオリジナルねこグッズセットが当たる企画も用意する。

「ニャンズカードキャンペーン inカインズ にゃん祭り 2026」も開催。nyansと共同で2021年から毎年実施している企画で今年で7回目を迎える。今回は「猫を愛する全人類へ！」をテーマに、ねこに関する豆知識や、ねこを幸せにするためのヒントを盛り込んだカードを全35種類用意した。