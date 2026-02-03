やまやコミュニケーションズは、福岡ソフトバンクホークスと、みずほPayPayドーム福岡の入場ゲート「6ゲート」に関するネーミングライツ契約を締結した。本契約により、2026年3月1日から6ゲートの正式名称は「やまやめんたいこ 6ゲート」となる。

「やまやめんたいこ 6ゲート」の誕生を記念し、ドーム外野後方エリアに設置されている観戦シート「やまや めんたいこBOX」の観戦特典もリニューアルされる。2019年の「やまや めんたいこBOX」誕生以来、1BOXにつき1皿の明太子オードブルを提供してきたが、今回新たに「明太フランス食べ放題」へと内容を刷新する。明太フランスは、やまやの辛子明太子を使用した明太フィリングをたっぷり詰め込んだ商品で、明太子の旨みと香ばしいパンの組み合わせが特徴とされている。

さらに、昨年に引き続き、やまやの明太子の漬け込み液をベースに味付けした「めんたいせんべい」を、1BOXにつき1箱プレゼントする特典も継続される。

「やまや めんたいこBOX」は、福岡の食文化である明太子をモチーフにデザインされた観戦シートで、みずほPayPayドーム福岡の外野後方エリアに位置する。大きな明太子のオブジェが設置され、1つのBOXで最大6名まで利用可能なグループ向け座席となっている。BOX内のインテリアにも明太子をモチーフとした装飾が施されており、写真撮影スポットとしても活用できる空間だという。

やまやは今後も、辛子明太子をはじめとした製造や飲食事業を通じ、九州の食文化を未来へ伝える取り組みを続けていくとしている。