スターバックス コーヒー ジャパンは、バレンタインシーズンを彩る至極の一杯として『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』を、1月28日より販売する。

本格バレンタインの到来にあわせ、スターバックスが届けるのは、エスプレッソとチョコレート風味が芳醇に織りなす深みと甘さのマリアージュを楽しめる“極上のアフォガートフラペチーノ体験”。

別添えのワッフルクッキーを大胆にディップして楽しむのも極上体験の重要なスタイル。いまやバレンタインは、自分を存分に楽しませるスペシャルな季節。そんな贅沢な時間を素敵に演出する一杯とのこと。

スターバックスが提案する“極上のアフォガートフラペチーノ体験”

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』は、スターバックスが今年のバレンタインシーズンお届けする、“極上のアフォガートフラペチーノ体験”を追求した特別な一杯。

ひと口吸い上げた瞬間から、クリーミーなコクとなめらかさを兼ね備えたクリームカカオベースのチョコレート風味が際立ち、仕上げにバリスタが注いだ抽出したてのエスプレッソから立ち上る芳醇な香りと深い余韻が重なり押し寄せる。

さらに、ホイップクリームと口どけのよい“カカオシェイブ”をトッピングし、よりリッチな味わいを楽しめるとのこと。エスプレッソが溶け合うことで、まるでアフォガートを思わせるような体験へと誘う。

“極上のアフォガートフラペチーノ体験”を完成させるのは、別添えのワッフルクッキーを“ディップして味わう”新しい体験。フラペチーノをすくい上げて口に運ぶたびに、香ばしいワッフルクッキーの食感が加わり、今年のバレンタインを忘れられない瞬間へ。

バレンタイン気分を高めるおすすめカスタマイズも

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』をより濃厚に楽しみたい人には、チョコレートソースの追加（無料）がおすすめ。

フラペチーノのまろやかな甘さに、とろりとしたチョコレートソースが重なることで、深みのあるコクと香りが一層引き立ち、至福な味わいに。エスプレッソのほろ苦さと甘さのバランスもより際立ち、ひと口ごとに贅沢感が広がる、バレンタインシーズンだけの特別なカスタマイズとなる。

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』の販売日は?

『カカオ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ』はTallサイズのみの販売で、持ち帰りの場合884円、店内利用の場合900円。

販売期間は2026年1月28日～。一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。スターバックス リワード会員向けに、1月27日より先行販売するとのこと。