スターバックスは、バレンタインシーズン2026に向けた「Winter2」フードおよびグッズを1月14日から発売する。チョコレートをテーマにしたスイーツや、限定デザインのボトル、タンブラー、雑貨類などがラインアップされている。

バレンタイン限定フード

華やかな風味が楽しめる「ルビーチョコレートケーキ」(620円)は、ベリーのような香りと爽やかな酸味が特徴。ルビーチョコレートムースの中にカシスフィリングを忍ばせ、フルーティーな味わいを引き立てている。ルビーチョコレートはチョコレートムース部分のみに使用されている。

サクサク食感が魅力の「チョコレートバブカ」(390円)は、生地とチョコレートフィリングを組み合わせたデニッシュ。リッチで濃厚な味わいに仕上げられている。

食事系メニューとして登場する「照り焼きチキン 石窯フィローネ(リニューアル)」(540円)は、ジューシーな照り焼きチキンにマヨネーズとキャベツを合わせた一品。満足感のある味わいが楽しめる。

チョコレートモチーフとアニマルデザインのグッズ

カップ形状が印象的な「バレンタイン2026ステンレスTOGOボトルチョコレート473ml」(5,550円)は、ボタンをスライドして押し込むことでフタが開く仕様。チョコレートが溶けているようなユニークなデザインに加え、漏れ防止構造と真空二重構造ステンレスを採用している。

マグカップタイプでは「バレンタイン2026ロゴマグチョコレート355ml」(2,400円)が登場。トールマグの飲み口部分に立体的なチョコデザインをあしらい、本体はマット加工、チョコ部分は光沢素材を使用している。

コースターには「バレンタイン2026シリコンコースター」(2,000円)を展開。犬を立体的に表現したハート型デザインで、中央にはサイレンロゴをエンボスで配置している。同時発売の「バレンタイン2026ロゴマグチョコレート355ml」とのセット使いもおすすめとされている。なお、店頭販売は1月21日から。

ガラスウェアとしては「ダブルウォール耐熱グラス355ml」(3,400円)がラインアップ。レターデザインとハート型のカスタマイズボックスを組み合わせ、季節を問わず使いやすいデザインに仕上げられている。

色が変わるリユーザブルカップとアクセサリー

温度によって色が変化する「バレンタイン2026カラーチェンジングリユーザブルカップ473ml」(750円)は、温かい飲み物を入れると本体カラーがオフホワイトに変わる仕様。ハートパターンともふもふの犬のワンポイントがアクセントとなっている。

あわせて展開される「バレンタイン2026リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」(セット価格1,400円)は、犬に扮したベアリスタデザイン。ドリンクホールに差し込むことで、持ち運び時の不安を軽減するアイテムとして開発された。

メッセージカードとギフトアイテム

フードとドリンクをセットで贈れる「バレンタイン2026フード&ビバレッジカード」(1,100円)は、メッセージカードとチケットが一体になったギフトアイテム。

ぬいぐるみ風デザインが特徴の「バレンタイン2026ベアリスタメッセージギフト」(1,650円)は、ドリンクチケット付きメッセージカードをベアリスタスタンドにセットして贈れる仕様。チャームとしての使用も可能。

シンプルに気持ちを伝えたい場合には「バレンタイン2026ビバレッジカード」(750円)が用意されている。白猫モチーフのデザインで、バレンタインギフトにも適した仕上がりだという。

カジュアルなギフトとしては「バレンタイン2026スターバックスミニカップギフト」(1,150円)が登場。ドリンクチケットとメッセージスリーブが付属し、ミニカップは小物入れとしても活用できる。

さらに「ビバレッジギフトミニカード」(各550円)もラインアップ。Happy Birthday、For You、Thank Youの3種類が用意され、他のギフトに添えて贈る用途にも適している。

STANLEYコラボや限定デザインボトル

多機能モデルとして展開される「3WAYステンレスタンブラーSTANLEYピンクグラデーション887ml」(7,200円)は、直接飲む、ストローを使用する、飲み口を閉じるの3通りに対応。ハンドル付きで持ちやすく、大容量サイズも特徴となっている。

持ち運びやすさを重視した「ステンレスボトルSTANLEYピンクグラデーション473ml」(5,600円)は、フック付きリッドを採用。淡いピンクのグラデーションが洗練された印象を与える。

きらめくデザインを楽しめる「バレンタイン2026ステンレスボトルグリッターピンク355ml」(4,650円)は、全面にピンクのグリッターをあしらった仕様。

その他にも、遊び心のあるデザインの「バレンタイン2026カップシェイプステンレスボトルハート355ml」(5,500円)や、猫のストローアクセサリー付きで、華やかなデザインの「バレンタイン2026コールドカップタンブラーキャット710ml」(3,050円)が登場する。

小物系アイテムとしては「バレンタイン2026ファーポーチキャット」(2,600円)がラインアップ。エコファー素材を使用し、バッグに取り付けて使用することもできる。

ギフトボックス入りアイテム

ボックス仕様のステンレスボトルとして「ギフトボックス入りカーヴドリサイクルステンレスボトルマットブラック355ml」(5,200円)が登場。淡いカラーを採用した「ギフトボックス入りカーヴドステンレスボトルピンクベージュ355ml」(5,200円)も用意され、ギフト用途にも適している。

マグタイプでは「ギフトボックス入りロゴマグブラック355ml」(2,400円)と「ギフトボックス入りロゴマグピンクベージュ355ml」(2,400円)を展開。いずれもFor Here用マグをベースにした仕様だという。

ガラス製品としては「ギフトボックス入り耐熱グラスロゴマグピンクベージュ384ml」(2,950円)がラインアップ。サイレンロゴとカスタマイズボックスをあしらったデザインが特徴。

オンラインストア限定アイテム(1月12日発売)

特別感のあるモデルとして「バレンタイン2026ステンレスタンブラーラインストーン473ml」(19,500円)が登場。ピンクのラインストーンが輝く華やかなデザインとなっている。

ペア仕様のガラスアイテムには「ギフトボックス入りダブルウォール耐熱グラス355mlペアセット」(7,500円)を展開。ギフトにも使いやすいボックス入り仕様。カラー違いモデルとして「バレンタイン2026ステンレスボトルグリッターレッド355ml」(4,650円)もオンライン限定で販売される。