三井住友カードは2月1日、各種ポイントサービスの拡充を開始した。

Oliveのクレジットモードで最大8%還元

1月31日までは、同社が発行する対象のクレジットカードにおいて、対象のコンビニ・飲食店での利用で最大7%を還元していたが、今回の拡充により、「Oliveフレキシブルペイ クレジットモード」では、利用金額200円(税込)につき、最大8%のポイント還元が受けられるようになった。

また、「Oliveフレキシブルペイ デビットモード」では、利用金額200円(税込)につき、最大1.5%ポイントが還元される。

還元率改定の条件

「セブン‐イレブン最大11%」サービスにおいてもポイント還元率を改訂する。詳細は同サービスの公式ページで確認できる。

「円預金」サービスの追加

2月1日より、Vポイントアッププログラムの対象サービス「円預金」が追加された。Oliveアカウント契約口座の円預金月末残高に応じて、Vポイント還元率が上がる。

「アプリログイン」サービスの改定

これまでOliveアカウントを保有し、三井住友銀行アプリもしくはVpassアプリへ月に1回以上ログインすると、対象のコンビニ・飲食店の利用時のVポイント還元率が＋1%だったが、2026年2月28日をもって終了となる。

なお、2026年2月1日より、Oliveフレキシブルペイで決済した場合は、「アプリログイン」の適用対象外となる。

「リワードアップ U25」開始

「学生ポイント」のサービスを改定し、「リワードアップ U25」にリニューアルした。対象会員の条件を「学生会員」から「25歳以下の方」へ拡大し、さらにお得となるサービスが追加された。

リワードアップ U25