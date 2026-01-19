三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、三井住友カードは1月19日、クレジットカード決済による外貨自動積立サービス「外貨クレカ積立」を開始した。

外貨クレカ積立

SMBCグループでは、外貨を「資産運用・決済などの多様なニーズに応えることができる資産」と位置づけ、利用者の幅広いニーズに応えられるよう取り組んでいる。昨今、円安の進行、物価上昇、経済環境の変化等を背景に、資産防衛・資産形成の意識は急速に高まり、外国資産を対象とした投資信託が支持を得る等、個人金融資産に占める外貨建資産の割合は拡大傾向にある。こうした状況を受け、通貨分散を通じた資産形成支援の強化を目的として、ポイントが貯まるクレジットカード決済による外貨クレカ積立を新たに導入した。

クレジットカードでの外貨自動積立

同サービスでは、クレジットカードでの外貨の自動積立が可能となる。積立は継続的な資産形成の有効な手法の1つとして広く認知されているが、外貨における為替リスクも、積立によるリスク分散が期待できる。

Vポイントが貯まる

外貨クレカ積立を利用すると、積立金額に応じたVポイントが付与される。ポイント付与率はクレジットカードの種類によって異なるが、Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード）による決済の場合は、最大3.0%をVポイントとして付与する。

外貨クレカ積立の決済が可能なカード、ポイント付与条件等を含む商品の詳細については同社HPで案内している。

サービス概要