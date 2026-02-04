トレジャープロモートが運営する株の学校ドットコムは2月3日、「NISAの利用状況」についての調査結果を発表した。調査は2026年1月3日、全国の20代～70代の男女10,000人を対象にインターネットで行われた。

NISA利用者は3人に1人

「あなたはNISAを活用していますか?」という質問をしたところ、「はい」と回答した人は33.0%(3297人)だった。3人に1人が、NISAを活用していることになる。

これに対し、「いいえ」と回答した人は53.9%(5389人)で、「はい」と回答した人を大きく上回った。さらに、「NISAが何かわからない」と回答した人も13.1%(1314人)にのぼり、「いいえ」と回答した人とあわせて、全体の3分の2がNISAを活用していないことがわかった。

年代が上がるほど活用なしが増加

年代別の内訳を見てみると、活用していると回答した人の割合が最も高いのは30代の34.8%で、その次が70代の34.0%だった。一方、最も低いのは20代の29.9%だった。ただ、いずれの年代でも3割前後で、大きな違いは見られなかった。

活用していないと回答した人では、最も低い20代の46.6%と、次に低かった30代の48.0%で5割を下回っている。その後は年代が上がるにつれて高くなる傾向にあり、最も高いのは60代の60.7%で、6割を超える人がNISAを活用していないと回答した。

若い人ほどNISAの認知度が低い

全体で13.1%の人が「NISAが何かわからない」を選択した。年代別に見てみると、最も多かったのは20代の23.4%で、4人強に1人がNISAについて「わからない」と回答している。その割合は若い世代ほど高い傾向にあり、30代では17.2%、40代でも16.2%だった。一方、60代以上では1割を切っている。

また、20代や50代では男女差がないのに対し、30代・40代と60代では、「わからない」と回答した女性の割合が男性よりもかなり多くなっている。

株式投資に取り組む人のNISA活用率は約8割

NISAを活用している人の割合は全体で33.0%だったが、株式投資に取り組んでいる人では、その数値は大きく異なる。

株式投資に取り組んでいると回答した3,136人のうち、NISAを活用している人は77.4%(2,427人)と8割近くにのぼった。全体の33.0%と比べると、2倍以上だった。その一方で、「NISAが何かわからない」という回答は、株式投資に取り組んでいる人では1.3%(42人)で、全体の10分の1だった。