セレスが運営するモッピーのアンケート調査「モッピーラボ」は1月27日、「NISA利用実態とポイント活用が投資行動に与える影響」についての調査結果を発表した。調査は2026年1月10日～1月12日、モッピー会員のうち、20歳以上の20,002名を対象にインターネットで行われた。

将来不安を背景にNISAが若年・中年層へ浸透

NISAの利用状況を尋ねたところ、利用者は全体の約45%にのぼった。中でも20～40代の利用率は他の年代と比べて高く、若年・中年層を中心に広がっていることわかる。

また、現在NISAを利用している人のうち、約54%が「将来の資産形成が不安だったこと」を、約31%が「新NISA制度の開始」を始めた理由に挙げた。こうした結果から、将来への不安を背景にNISAは生活に根ざした資産形成の手段として広がりつつあることがうかがえる。

NISA利用者の約4割がポイント投資を実践

NISA利用者にポイントの活用状況を尋ねたところ、約38%が実際にポイントを投資に利用していることが分かった。ポイント投資を行う理由として最も多かったのは「ポイ活の延長でできる」(49.0%)で、次いで「現金が減らない安心感」(34.4%)、「お得感がある」(28.2%)、「投資の心理的ハードルの低さ」(26.0%)と続いた。これらの結果から、ポイントは"失敗しても痛手が小さい""気軽に試せる"資金として認識されており、投資に対する心理的ハードルを下げる役割を果たしていることがうかがえる。

7割が「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答

NISA利用者に「ポイントがNISAを始めるきっかけになったか」を尋ねたところ、「ポイントがなくてもNISAを始めていた」と回答した人が約7割を占め、最多となった。この結果から、ポイントは「お得」と感じられているものの、NISA開始の決定打になるケースは少なく、多くの人にとっては補助的な要素にとどまっていることが分かる。

NISA未利用の理由は「資金不足」と「分かりにくさ」

NISAを利用していない理由を教えてください

NISA未利用者に利用しない理由を尋ねたところ、最も多かったのは「余裕資金がない」(27.4%)で、次いで「仕組みがよくわからない」(24.8%)、「損をしそうで不安」(22.7%)という結果になった。このことから、NISAを始められない背景には、金銭的な余裕のなさだけでなく、制度への理解不足や損失への不安といった心理的なハードルも大きく影響していることがうかがえる。