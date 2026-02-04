アカベコランドは1月30日、「チロルチョコ」と「赤べこ」が融合した新商品「チロルチョコ赤べこ」「チロルチョコまめべこ」「チロルチョコ豆だるま」を発売した。

同コラボ商品は、国民的お菓子「チロルチョコ」と、福島の郷土玩具「赤べこ」による“カタチに残るバレンタインギフト”。チョコのワクワクと、赤べこやだるまの縁起の良さを同時に味わうことのできる今までにない縁起物で、バレンタインのプチギフトとしてはもちろんのこと、デスク周りや玄関の“お守り”インテリアにもぴったりな商品となっている。「バレンタインは、食べて終わりじゃもったいない。」といった想いから誕生したという。

ラインアップは、「チロルチョコまめべこ」(全長約5cm×高さ約3cm、400円)、「チロルチョコ赤べこ」(全長約15cm×高さ約9cm、3,300円)、「チロルチョコ豆だるま」(全長約4cm×高さ約4.5cm、1,100円)の全3種。

いずれも「コーヒーヌガー」「ミルク」「ビス ブルー」「ビス ピンク」「ビス イエロー」の5つが用意されており、アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅、公式ECサイト等にて販売されている。