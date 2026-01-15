北海道発の冬季限定スイーツ「SNOWS」は、バレンタインの新商品を公式オンラインショップなどで発売している。

SNOWS バレンタイン商品

「雪まくら」(1箱4個入 2,484円)は、まくらのようなふっくらとしたパイに、冬の放牧牛乳を加えたカスタードクリームをたっぷり注ぎ、ビターなカカオ香るチョコレートで優しく包み込んだバレンタインの新商品。バター薫る香ばしいパイとカスタードクリーム、ビターチョコレートの黄金比を味わえるパイ。

同商品は1月5日からオンラインショップ、1月14日から大丸札幌店で販売を開始した。1月16日よりジェイアール名古屋タカシマヤでも発売する。

バレンタインシーズン限定商品として、代表商品「スノーサンド」の限定缶「スノーサンド VD缶」(6個入(白と黒 各3個入)2,052円)が登場。直火でひとつひとつ挟み焼きしているラングドシャの香ばしいカリカリ感と、生チョコレートのなめらかさの両方を実現した、生チョコレートサンドクッキー。濃厚でコクのある冬の放牧牛乳を使って仕上げた生チョコレートは、ミルクの風味が感じられるリッチな味わいが特徴だ。大丸札幌店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店での販売となる。

クリスピーチョコレート「森ノ木」からは「森ノ木 赤」(8本入 1,512円)がラインナップ。爽やかな酸味と風味の北海道産フリーズドライイチゴに、サクサク食感のピンク色のフィアンティーヌ、ホワイトクランチクッキー、ローストアーモンドを混ぜこんだ。バランスの良い食感とホワイトチョコレートのやさしい甘みが調和する、見た目も楽しいクリスピーストロベリーチョコレート。大丸札幌店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店での販売となる。

大丸札幌店限定の商品として「森ノ幹 綿ぼうし」(1個 2,376円)が登場。しっとりバームクーヘンにマカロン生地をかけて二度焼きし、木肌のように仕上げた冬の放牧牛乳が香るサクッと新食感のバームクーヘン。切り株にホワイトチョコレートとホワイトパウダーをふんわりとかけることで、北海道のふんわり積もった雪を連想させるようなお菓子に仕上げた。

ジェイアール名古屋タカシマヤで開催される「2026 アムール・デュ・ショコラ」では、「どんぐりぼうし 赤」(1箱4袋入 3,024円)が登場する。"挟み焼き"で香ばしく焼き上げたバタークッキーに、チョコレートとクラッシュアーモンドが生み出すザクザク食感、そしてイチゴの甘酸っぱさと放牧ミルクが香る"なめらか"のイチゴのムースをたっぷりと閉じ込めた。仕上げには、ストロベリーチョコレートをまとわせ、愛らしいどんぐり帽子のフォルムに仕立てた生チョコレートケーキ。カリカリのクッキーは、イタリア製の特注型を使用しており、可愛らしいどんぐり帽子をかたどったフォルムも特徴となっている。