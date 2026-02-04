ブシロードのグループ会社にあたるブシロードクリエイティブは、カプセルトイブランド『ブシカプ!』から、「ねこカーリング」を全国のカプセルトイコーナーに1月29日より販売開始した。

「ねこカーリング」は全4種。価格は400円。サイズは、猫 約45mm モップ 約100mm。素材はABS・金属。企画・デザインはザリガニワークス。

掃除中にどっしりどかない猫...そんな子はフロアモップでカーリングだ! 滑らせて遊べる猫フィギュアが登場!?床を掃除したいのに、押しても引いてもどっしり動かない…そんな猫、いますよね。「それならフロアモップでカーリングしちゃおう！」という発想から生まれた、滑らせて遊べる猫フィギュアが登場する。

猫フィギュアの裏面にはボールパーツ付きで、付属のフロアモップで押すと「シャーッ」と滑り、まるでカーリングのような動きが楽しめる。そして猫の首は可動式で、好きな角度に調節が可能。我関せずのふてぶてしい表情やポーズ、毛並みのリアルな造形など、猫らしさもぎゅっと詰め込んだ。遊んで楽しい、飾って可愛い。ぜひお手に取って、「ねこカーリング」を楽しんでほしい。

「ねこカーリング」は1月29日(木)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。