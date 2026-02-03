通信カラオケ・JOYSOUNDでは、キャストサイン入りポスターなどが当たる「映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、4月5日まで開催している。

『銀魂』は、コミックスシリーズ世界累計発行部数(デジタル版含む)7300万部、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載されていた漫画。劇場版第4作目となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は2月13日公開予定で、原作史上最も熱い名エピソードの一つ「吉原炎上篇」に、原作では描かれなかったエピソードやキャラクターが加わった完全新作アニメ映画となる。

本キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、課題曲(アニメ・映画『銀魂』関連曲)を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで、参加者全員に映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像(全4種ランダム)がプレゼントされる。

さらに、Wチャンスとして、抽選で映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』キャストサイン入りポスターを3名に、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』ポスターを10人にプレゼントする。なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募ができる。

対応機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。サイン入りポスターでサインするキャストは、坂田銀時役・杉田智和、志村新八役・阪口大助、神楽役・釘宮理となる。